Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- ATX letztlich im Minus -- DAX schließt unverändert

In Fernost geht es am Dienstag überwiegend abwärts. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag nach unten. In Deutschland waren nach schwachem Start zeitweise grüne Vorzeichen zu sehen, der DAX schloss aber beim Freitagsschlusskurs.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag volatil.

Der ATX büßte im frühen Handel an Punkten ein. Im Verlauf drehte die Stimmung aber und der Leitindex schaffte es zeitweise auf grünes Terrain. Er ging dann allerdings 0,31 Prozent tiefer bei 2.747,25 Einheiten in den Feierabend.

Negative Vorgaben kamen vor allem aus den USA, wo am Freitag die Aktienindizes tiefrot geschlossen hatten. Auch in Asien waren die Märkte im Minus, in Japan wurde allerdings feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Im Zentrum standen weiterhin die Zinserwartungen. Vor dem Hintergrund überraschend positiver Konjunkturdaten in der Vorwoche dürfte die Federal Reserve von ihrem Zinspfad nicht abrücken, zumal die Inflation weiterhin sehr hoch sei, schrieben die Experten der Helaba. "Marktteilnehmer spekulieren auf einen Zinsgipfel bei etwa 4,6 Prozent", der im zweiten Quartal des nächsten Jahres erreicht werde.

Mit Blick auf die Branchen zeigten sich die schwer gewichteten Aktien von Banken im Minus. Bei den heimischen Unternehmen standen die OMV sowie der Flughafen Wien im Fokus.

DEUTSCHLAND

Der DAX konnte am Montag seine anfänglichen Verluste abschütteln.

Der DAX rutschte zum Handelsstart ab, im frühen Verlauf pendelte er zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her, konnte dann aber wieder deutlicher zulegen. Zur Schlussglocke stand er aber bei 12.272,94 Punkten, was in etwa dem Freitagsschlusskurs entspricht.

Im frühen Handel hatte noch die enttäuschte Hoffnung auf weniger aggressive US-Leitzinsanhebungen nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht belastet. Zudem drückten die Meldungen über russische Raketenangriffe auf etliche ukrainische Großstädte etwas auf die Stimmung. Doch dann griffen offenbar einige Anleger angesichts der Kursverluste der vergangenen Tage wieder zu. So sah Experte Andreas Lipkow den deutschen Aktienmarkt "im stark überverkauften Bereich".

Händler führten die Kursgewinne auf die Vorschläge der Expertenkommission Gas und Wärme zurück, die für starke industrielle Energieverbraucher von großer Bedeutung werden dürften. Ab Anfang März 2023 bis mindestens Ende April 2024 soll dem Entwurf zufolge eine Gas- und Wärmepreisbremse greifen, die für eine Grundmenge an Gas einen staatlich garantierten Bruttopreis vorsieht. Die Vorsitzenden der Kommission übergaben am Montag ihren Vorschlag an Bundeskanzler Olaf Scholz. Für Industriekunden soll es laut den Experten der Commerzbank aber schon ab Jahresbeginn ein Kontingent von 70 Prozent des Verbrauchs des Jahres 2021 zu einem festen Preis von 7 Cent pro Kilowattstunde geben.

Unternehmensseitig sah die Agenda zu Wochenbeginn sehr übersichtlich aus.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Montag zwar im Minus, konnten sich aber gegen Handelsende von den Tagestiefständen nach oben hin absetzen.

Der Dow Jones ging zwar stärker in den Handel hinein, rutschte anschließend aber ab. In den letzten Handelsstunden konnte der Traditionsindex einen Teil der Einbußen wieder aufholen und schloss 0,32 Prozent niedriger bei 29.202,88 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite legte zu Handelsbeginn marginal zu, rutschte im weiteren Verlauf aber deutlich ins Minus. Auch der NASDAQ Composite konnte die Verluste immerhin etwas eingrenzen, ging aber dennoch deutlich tiefer aus dem Handel: Der Schlusskurs betrug hier 10.542,10 Einheiten (minus 1,04 Prozent).

Nach den kräftigen Verlusten zum Wochenschluss hat sich die Wall Street am Montag nach einem äußerst volatilen Handel erneut mit Abschlägen gezeigt. Allerdings erholten sich die Kurse deutlich von den Tagestiefs, nachdem die Nasdaq-Indizes auf Jahrestief gesunken waren. Die Kurse waren zuvor unter Druck geraten, nachdem Jamie Dimon, CEO der Großbank JPMorgan, im Sender CNBC gewarnt hatte, der S&P 500 könne um weitere 20 Prozent fallen.

"Wir erwarten für den Rest des Jahres viel mehr Volatilität an den Märkten, da sich die Unvermeidbarkeit höherer Zinsen durchsetzt und die wirtschaftlichen Folgen deutlicher werden", sagte Investmentstratege Arthur Laffer Jr. von Laffer Tengler Investments.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkte dominieren am Dienstag die Bären.

In Tokio verbucht der Nikkei aktuell (06:45 Uhr) einen Verlust von 2,67 Prozent bei 26.392,85 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite um 0,40 Prozent auf 2.986,12 Zähler zulegen. In Hongkong verliert der Hang Seng 1,56 Prozent auf 16.948,51 Indexpunkte.

Hauptsorge der Anleger bleiben Inflation und Zinsen, verbunden mit der Furcht vor einer Rezession. Frische Aussagen von Repräsentanten der Fed haben klargemacht, dass die US-Notenbank in ihrem Kampf gegen Inflation nicht locker lassen wird. Zuletzt warnte Fed-Vizechefin Lael Brainard, dass die Zinserhöhungen die Wirtschaft dämpfen werden. Charles Evans von der Fed von Chicago bestätigte dies und hob hervor, dass die Geldpolitik restriktiv sein müsse.

Als zunehmende Belastung erachten Teilnehmer daneben die Verschärfung im Ukrainekrieg. Mit der Bombardierung ziviler Ziele in mehreren ukrainischen Grossstädten durch die russische Armee sehen sie die Gefahr einer Eskalation.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX