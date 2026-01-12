Asiens Börsen in Grün -- ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester

An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen. Während der heimische Aktienmarkt am Freitag zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt setzte seine Verschnaufpause vor dem Wochenende fort.

Der ATX hatte zwar mit leichten Zugewinnen eröffnet, drehte dann aber ins Minus und schloss am Abend mit einem kleinen Abschlag von 0,16 Prozent bei 5.403,24 Stellen.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am heimischen Aktienmarkt im Laufe des Tages nicht. In Brüssel gelang nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen ein Durchbruch beim EU-Mercosur-Handelsabkommen mit den vier südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Die EU-Botschafter stimmten mehrheitlich für eine Unterzeichnung des Abkommens durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 12. Jänner in Paraguay. Österreich ist durch einen Parlamentsbeschluss an ein "Nein" gebunden. Die EU ist laut Angaben der EU-Kommission der zweitgrößte Handelspartner des Mercosur.

Positive Nachrichten kamen aus unserem Nachbarland Deutschland. In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für ein Ende der Krise. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ist die Produktion im November dank starker Zuwächse in der Autoindustrie überraschend weiter gestiegen.

Am Nachmittag richtete sich der Fokus der Finanzmarktakteure auf den US-Jobbericht. Die Beschäftigung in den USA ist im Dezember etwas weniger stark als erwartet gewachsen, wobei die Arbeitslosenquote sank. Diese Entwicklung weckt Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag freundlich.

Der DAX konnte nach einem stabilen Start auf grünes Terrain vorrücken und ging 0,53 Prozent fester bei 25.261,64 Punkten ins Wochenende.

Arbeitsmarktdaten aus den USA haben den DAX am Freitagnachmittag gestützt. Der deutsche Leitindex schraubte sein Rekordhoch weiter hinauf auf 15.281,18 Einheiten. Die Zahl der netto neu geschaffenen Stellen in den USA sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben und so festige sich das Bild, wonach der US-Arbeitsmarkt deutlich an Dynamik verloren habe, hiess es von der Helaba.

Zudem mehren sich in der deutschen Industrie die Anzeichen für ein Ende der Krise. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes legte die Produktion im November dank starker Zuwächse in der Autoindustrie überraschend weiter zu. Am Vortag hatten bereits die Auftragseingänge in der Industrie positiv überrascht. Die Investoren schienen mit ihrer Annahme des Durchschreitens der wirtschaftlichen Talsohle in Deutschland in Teilen Recht zu bekommen, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.

WALL STREET

Zum Abschluss einer starken ersten Handelswoche des Jahres ging es für die US-Börsen am Freitag weiter bergauf.

Der Dow Jones bewegte sich nach einem höheren Start in Richtung Rekordhoch und legte letztlich um 0,48 Prozent auf 49.504,07 Punkte zu.

Der NASDAQ Composite zeigte sich im Verlauf ebenfalls freundlich und verbesserte sich schlussendlich um 0,81 Prozent auf 23.671,35 Zähler.

Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed hat am Freitag die Kurse an den amerikanischen Börsen nach oben getrieben. Auslöser waren durchwachsene Arbeitsmarktdaten aus den USA. Zum Jahresende zeigte sich dort ein uneinheitliches Bild: Zwar fiel der Beschäftigungszuwachs geringer aus als prognostiziert, gleichzeitig sank jedoch die Arbeitslosenquote leicht. Dennoch liefern die Zahlen Argumente für jene, die von der Fed ein schnelleres Vorgehen bei Zinssenkungen verlangen.

James Knightley, Chefvolkswirt der ING, sieht zunehmende Sorgen um die Arbeitsplatzsicherheit. Viele Bereiche der US-Wirtschaft bauten Stellen ab, und die Beschäftigungsentwicklung in den meisten Sektoren sei äußerst alarmierend. Aus seiner Sicht sende der Arbeitsmarkt ein klares Signal an die Notenbank, die Konjunktur stärker zu stützen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio findet wegen eines nationalen Feiertags kein Handel statt. Zuletzt hatte der Nikkei 225 am Freitag 1,61 Prozent höher bei 51.939,89 Punkten geschlossen.

Der Shanghai Composite erzielt am Montag derweil aktuell (06:50 Uhr) einen Gewinn von 0,88 Prozent bei 4.156,57 Zählern.

In Hongkong klettert der Hang Seng um 0,93 Prozent auf 26.474,33 Stellen.

Für Kauflaune sorgt eine gute Vorgabe der Wall Street vom Freitag. Zu den Favoriten gehören wie bereits in der jüngsten Vergangenheit Technologieaktien mit der intakten KI-Fantasie und der hohen Nachfrage nach Chips. Zuletzt untermauerten dies am Freitag starke Zahlen von TSMC.

