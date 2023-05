ATX vorbörslich in Grün -- DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Plus erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte fester starten. In Fernost präsentieren sich die Märkte am Freitag uneinheitlich.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird vor dem Wochenende mit positiver Tendenz erwartet.

Zwar eröffnete der ATX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

Mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung an Europas Börsen rechnen Händler auch am Freitag. Solange über den Börsen das Damoklesschwert einer gerissenen US-Schuldenobergrenze hänge, dürfte sich daran auch nichts ändern, heisst es im Handel. Impulse könnten am Nachmittag von neuen US-Inflationsdaten ausgehen, diesmal den Import- und Exportpreisen. Sie sollten das Bild eines nachlassenden Inflationsdrucks aus dem Ausland untermauern. In Europa wird vor allem auf zahlreiche Daten aus Grossbritannien geblickt, so die Handelsbilanz für März und das BIP für das erste Quartal. Aus Frankreich und Spanien kommt die Revision ihrer jüngsten Verbraucherpreise.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Freitag stärker präsentieren.

Der DAX tendiert vorbörslich in der Gewinnzone.

Mangels entscheidender Impulse irrt der DAX vorerst weiter im Bereich der vergangenen Wochen umher. Unter anderem gilt es zu Wochenschluss die Zahlen der Allianz zu verarbeiten.

Die übergeordneten Unsicherheitsfaktoren haben jedoch Bestand: Die Commerzbank etwa verwies am Morgen darauf, dass ein mit Spannung erwartetes Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und führenden Vertretern des Kongresses zur Erörterung der Schuldenobergrenze auf Anfang nächster Woche verschoben wurde. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen flaut zwar ab, die Rezessionsgefahr bleibt aber präsent. Und im US-Bankensektor bleibt es unruhig.

Während dem Mai ein generell schlechter Ruf vorauseilt, glaubt der Chartexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel, dass es durchaus ein erfreulicher Handelsmonat werden könnte. Der übergeordnete chart- und markttechnische Aufwärtstrend sei trotz der jüngsten Konsolidierung intakt. "Man sollte daher keinesfalls vorschnell der Börsenweisheit 'Sell in May an go away' folgen", so der Experte. Das mittelfristige Kursziel für den Dax sieht er bei 16.600 Punkten.

WALL STREET

Nach Inflationsdaten schlugen die US-Märkte auch am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich 0,66 Prozent tiefer bei 33.310,04 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann unterdessen 0,18 Prozent auf 12.328,51 Zähler.

Am Vortag hatten sich Anleger schwer getan, die Verbraucherpreisdaten einzuordnen. Am Donnerstag herrschte leichter Optimismus. Eine Zinspause sei durchaus drin, aber für Spekulationen über Zinssenkungen im laufenden Jahr bestehe kaum Anlass, hiess es im Handel mit Blick auf die mittelfristige Geldpolitik der US-Notenbank.

In den USA hatte sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im April weiter abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,3 Prozent, Ökonomen hatten einen etwas deutlicheren Anstieg um 2,5 Prozent erwartet. Der Preisauftrieb auf Herstellerebene beeinflusst die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die allgemeine Inflation war Zahlen vom Mittwoch zufolge im April ebenfalls gefallen, wenn auch nur leicht.

ASIEN

In Asien tendieren die Börsen am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert in Tokio gegen 07:00 MESZ 0,87 Prozent höher bei 29.379,04 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,40 Prozent auf 3.396,38 Indexpunkte nach. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,13 Prozent auf 19.718,08 Zähler.

Günstig ausgefallenen US-Preisdaten aus dieser Woche, die der US-Notenbank tendenziell Spielraum für eine Zinserhöhungspause im Kampf gegen die Inflation geben, wirkten zwar stützend hieß es, für einen kräftigeren Aufwärtsimpuls sorgten sie aber nicht. Ähnlich verhält es sich mit in China im April deutlich stärker als gedacht gesunkenen Erzeugerpreisen, die der dortigen Notenbank eine expansivere Geldpolitik erlauben könnten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX