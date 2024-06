Asiens Börsen im Minus

Der deutsche Aktienmarkt legte am Dienstag einen schwächeren Handel hin.

Der DAX bewegte sich zum Handelsstart kaum. Ab Mittag setzte sich dann aber eine negative Tendenz durch und der DAX fiel zwischenzeitlich sogar unter die 18.300-Punkte-Marke. Letztendlich ging er 0,68 Prozent tiefer bei 18.369,94 Zählern in den Feierabend.

Der TecDAX zeigte sich nach einem stabilen Start ebenfalls deutlicher im Minus. Zum Handelsende notierte er 0,63 Prozent tiefer bei 3.428,18 Punkten.

Der DAX verlor auch am Dienstag, dennoch fand die Handelsrange des deutschen Leitindex der vergangenen Tage weitgehend ihre Fortsetzung. Die Anleger halten ihre Füße vor dem Leitzinsentscheid der Fed eher still. Zwar geht man allgemein nicht von einer Zinssenkung aus, allerdings dürften neue Erkenntnisse über den weiteren Zinskurs der Fed zutage treten.

Überhaupt ist der Mittwoch mit Abstand der wichtigste Handelstag der Woche. Der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sprach der Deutschen Presse-Agentur zufolge von einem "Super-Mittwoch", an dem neben dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auch die aktuellen Inflationszahlen aus den USA erwartet werden. In New York hatte es am Vorabend zwar leichte Aufschläge gegeben, die aber für erneute Rekorde nicht ausgereicht hatten.

Die Börsen in Europa sind am Dienstag gesunken.

Der EURO STOXX 50 startete etwas fester, drehte dann aber ebenfalls recht deutlich ins Minus, wo er die Sitzung 1,02 Prozent leichter bei 4.965,09 Punkten beendete.

Am Dienstag zeigten sich die europäischen Börsen insgesamt schwächer. Anleger blicken bereits mit Hochspannung auf den morgigen Handelstag - stehen doch hier mit den US-Inflationsdaten und dem Fed-Leitzinsentscheid zwei sehr wichtige Termine auf der Agenda.

Die vorverlegten Parlamentswahlen in Frankreich führten jedoch auch am Dienstag zu einer spürbaren Belastung der Finanzmärkte des Landes, wobei die Aktienmärkte deutliche Rückgänge verzeichneten.

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlicher Tendenz.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Abschlag von 0,31 Prozent bei 38.747,35 Punkten.

Der NASDAQ Composite legte unterdessen 0,88 Prozent auf 17.343,55 Punkte zu und erreichte damit ein neues Rekordhoch.

Die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed schwebte auch am Dienstag weiterhin über den US-Börsen. Solange der geldpolitische Kurs der Federal Reserve für den Mittwochabend nicht klar ist, dürften Investoren vorsichtig agieren.

Die erwarteten Zinssenkungen in den USA im weiteren Verlauf des Jahres werden voraussichtlich einen signifikanten Einfluss auf die internationalen Börsen haben. Ökonom Gilles Moëc von Axa IM kommentierte laut dpa-AFX: "Wir prognostizieren, dass der Offenmarktausschuss für dieses Jahr nur noch zwei Zinssenkungen vorsieht. Im März waren es noch drei."

Die asiatischen Märkten bewegen sich am Mittwoch auf rotem Terrain.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 aktuell 0,61 Prozent auf 38.895,39 Punkte.

Der Shanghai Composite pendelt bei 3.027,95 Zählern um die Nulllinie. In Hongkong sinkt der Hang Seng 1,37 Prozent auf 17.927,11 Zähler.

Überwiegend mit Verlusten zeigen sich die Börsen im Asien-Pazifik-Raum im Handelsverlauf am Mittwoch. Einen Ausreißer nach unten macht Hongkong. Die Aktienmärkte stehen ganz im Bann der bevorstehenden Notenbanksitzung und neuen Inflationsdaten. Entsprechend vorsichtig zeigen sich Aktien- und Rentenmärkte, auch am Devisenmarkt herrscht Ruhe. Aus China wurden Verbraucher- und Produzentenpreise für Mai veröffentlicht. Beide lagen im erwarteten Rahmen und sorgen kaum für Impulse. Die Verbraucherpreise stiegen mit 0,3 Prozent zum vierten Mal in Folge. Sie zeigen, dass der Anstieg der Nahrungsmittelpreise unter Kontrolle zu sein scheint. Die für den Export wichtigen Erzeugerpreise gingen um 1,4 Prozent gegen Vorjahr zurück, es war bereits der 20. Rückgang in Folge. Während die Börse in Schanghai sich unverändert zeigt, geht es Hongkong es um 1,5 Prozent abwärts.