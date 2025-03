HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen von 157 auf 150 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der US-Softwarekonzern habe sowohl mit seinem Umsatz als auch dem Ergebnis je Aktie im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sei das Unternehmen ein weiteres Mal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Er hob allerdings den starken Auftragsbestand positiv hervor./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 14:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.