ATX und DAX eröffnen etwas höher -- Börsen Asiens mehrheitlich fester

Der heimische Aktienmarkt legt einen positiven Start in den Freitagshandel hin. Auch der DAX zeigt sich zur Handelseröffnung wenig bewegt. Die Börsen in Fernost können am Freitag überwiegend zulegen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt startet höher in den Freitagshandel.

Der ATX notiert kurz nach Börsenstart 0,35 Prozent bei 3.099,18 Punkten.

Die Übersee-Vorgaben fielen uneinheitlich aus. Inflations-, Zins- und Rezessionssorgen spielen an den Finanzmärkten eine Rolle, sie sind zuletzt aber etwas kleiner geworden, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Ergebnisse gab es vor Sitzungsbeginn von Rosenbauer. Der Feuerwehrausrüster hat zwar im Mai neuerlich seine Preise angehoben, wegen der Lieferkettenprobleme ging der Umsatz im ersten Halbjahr dennoch zurück und unterm Strich stand ein Verlust von 11,7 Mio. Euro.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag beim Börsenstart stabil.

Der DAX startet bei 13.709,83 Zählern (+ 0,11 Prozent). Damit bewegt sich der deutsche Leitindex ebenfalls wie am gestrigen Handelstag in einer engen Range rund um die 13.700 Punkte.

Am Ende einer recht guten Woche zeigt sich im DAX erneut kaum Bewegung. Im bisherigen Wochenverlauf legte der DAX zum Ende der Berichtssaison der Unternehmen bislang leicht zu. Dabei half vor allem die Hoffnung auf ein langsameres Tempo in der US-Zinswende nach etwas moderateren Inflationsdaten. Der DAX schaffte es aber in mehreren Anläufen nicht, die 100-Tage-Durchschnittslinie nachhaltig hinter sich zu lassen. Sie gilt als ein Barometer für den mittelfristigen Trend. Die Experten der Credit Suisse sind nach der kräftigen Erholung der Aktienmärkte in den vergangenen Wochen inzwischen skeptisch, ob sich das Niveau halten lässt. Sie revidierten daher ihre taktische Empfehlung, Aktien in den Portfolios als Anlageklasse überzugewichten, und raten nur noch zu einer neutralen Positionierung.

WALL STREET

Die Wall Street verlor am Donnerstag an Schwung.

Der Dow Jones eröffnete höher und lag auch anschließend in der Gewinnzone. Im späten Handel fiel er jedoch an die Nulllinie zurück. Letztendlich notierte er 0,08 Prozent im Plus bei 33.337,13 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite stand letztendlich 0,58 Prozent im Minus bei 12.779,91 Zählern, nachdem er zum Start noch gestiegen war.

Die vorbörslich mitgeteilten Erzeugerpreise hatten die Daten des Vortages bestätigt, als die Verbraucherpreise niedriger ausgefallen waren als erwartet. Auf Monatsbasis waren die Erzeugerpreise um 0,5 Prozent gefallen, erwartet worden war ein Plus von 0,2 Prozent. Die Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, trieb die Rally an und ermutigt Anleger zu der Annahme, dass die US-Notenbank bei der Erhöhung der Leitzinsen weniger aggressiv vorgehen wird.

"Die schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten haben die Marktwahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Fed im September um nur 50 Basispunkte steigen lassen", wurde Ian Williams, Analyst für Wirtschaft und Strategie bei Peel Hunt von Dow Jones Newswires zitiert.

Die asiatischen Aktienmärkte können am Freitag mehrheitlich zulegen.

In Tokio wurde gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt. Am Freitag gewinnt der Nikkei zeitweise satte 2,36 Prozent auf 28.476,37 Punkte (Stand: 7:00 Uhr MEZ).

Der Shanghai Composite verbucht dagegen zwischenzeitlich ein leichtes Minus von 0,16 Prozent auf 3.276,53 Einheiten. Der Hang Seng legt stellenweise um 0,32 Prozent auf 20.146,93 Zähler zu.

An den asiatischen Aktienbörsen herrscht am Freitag keine einheitliche Meinung über den Fortgang von Inflation- und Zinsentwicklung. Entsprechend uneinheitlich zeigen sich die Handelsplätze im späten Geschäft. Zwar untermauerten die US-Erzeugerpreise die durch die Verbraucherpreise bereits gewonnene Sicht, die Inflation könnte ihren Höhepunkt gesehen haben, doch schon melden sich wieder Zweifler zu Wort, die insbesondere nicht von einem Nachlassen des Zinsdrucks ausgehen. Sie verweisen auf den Umstand, dass die US-Notenbank in der Vergangenheit häufig die Märkte mit mehr Zinserhöhungen als gedacht überrascht habe.

Zudem ließen Fed-Vertreter keine Zweifel aufkommen, dass die Inflation weiterhin "inakzeptabel hoch" sei. Den Lackmustest für den künftigen geldpolitischen Kurs dürfte die nächste Fed-Sitzung im September liefern: "Sollte die Fed den Markterwartungen entsprechen und die Zinsen um nur 50 Basispunkte erhöhen, dürfte das Hoch des aggressiven Zinserhöhungszyklus erreicht sein", sagt Marktanalystin Tina Teng von CMC Markets.

In China steht daneben insbesondere die Coronalage im Mittelpunkt. "Solange China an seiner 'Null-Covid-19'-Strategie festhält, dürfte die BIP-Entwicklung schwach bleiben", warnt China-Stratege Preston Caldwell von Morningstar. Kritisch beäugt werden auch weiterhin die Spannungen rund um Taiwan. Zwar beendete China offiziell die Militärmanöver, doch sieht man in Taipeh ein Anhalten der militärischen Bedrohung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX