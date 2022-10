Nach Fed-Protokoll: ATX und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen überwiegend schwächer

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Donnerstag Verluste verzeichnen. Die Börsen in Fernost geben am Donnerstag mehrheitlich nach.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag vorbörslich in Rot.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,2 Prozent schwächer bei 2.678 Punkten.

Der heimische Aktienmarkt dürfte damit seinen jüngsten Abwärtsschub gebremst fortsetzen. Der ATX hat bereits sechs Verlusttage in Folge absolviert.

Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen sowie geopolitische Unsicherheiten halten die Aktienmärkte in Schach, schreiben die Helaba-Analysten. Mit Unterstützung vonseiten der heute anstehenden US-Inflationszahlen ist zudem nicht zu rechnen und so bleiben die Abwärtsgefahren erhöht, hieß es weiter von den Experten.

Zum heimischen Markt liegt noch ein sehr dünnes Meldungsaufkommen vor. Geschäftszahlen hat AGRANA präsentiert. Der Agrar- und Nahrungsmittelindustriekonzern hat im ersten Halbjahr 2022 einen Verlust geschrieben. Beim Umsatz gab es einen Zuwachs um fast 26 Prozent.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Donnerstag zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,3 Prozent tiefer bei 12.134 Zählern.

Die Anleger warten gespannt darauf, welche Rückschlüsse die am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreise aus den USA für die dortige Geldpolitik zulassen. Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll von der September-Sitzung der US-Notenbank Fed hatte deutlich gemacht, dass die Währungshüter keine größere Neigung zeigen, in der Bekämpfung der hohen Inflation durch weitere Leitzinsanhebungen nachzulassen. Die zeitweise freundlichen US-Börsen hatten daraufhin kaum verändert geschlossen. Von hier ist für den DAX also ebenso wenig Rückenwind zu erwarten wie von den schwächelnden asiatischen Aktienmärkten.

"Es könnte nur die Ruhe vor dem Sturm sein", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Größere Marktreaktionen seien möglicherweise nach den heutigen Inflationszahlen und infolge der Einzelhandelsumsätze zu erwarten, die am Freitag auf der Agenda stehen. Dann kommt in den USA auch die Berichtssaison in die Gänge mit ersten Resultaten aus dem Bankensektor.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch mit leichten Verlusten, womit es den sechsten Tag in Folge abwärts ging.

Der Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 0,10 Prozent bei 29.210,52 Punkten. Der NASDAQ Composite ging daneben 0,09 Prozent tiefer bei 10.417,10 Zählern aus dem Handel.

Käufer kehrten am Mittwoch nur zeitweise zurück, zumal die anhaltende Sorge über weitere Zinserhöhungen der Fed, die gegen die Inflation ankämpft, die Indizes auf Jahrestiefstände gedrückt hatte. Hierzu lieferten die Erzeugerpreise neue Nahrung, denn sie fielen höher aus als erwartet, nur die Kernrate entsprach den Prognosen. Mit den Daten reduzierten die Futures auf die Aktienindizes ihre zuvor deutlich höheren Gewinne. Am Donnerstag stehen die noch wichtigeren Verbraucherpreise für September an.

Aussagen aus dem jüngsten Protokoll der US-Notenbank Fed haben den Anlegern am Mittwoch ein kaum Mut gemacht. Vorsicht und Zurückhaltung bestimmten weiterhin den Handel. Zwar hält die Fed eine straffe Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation noch "für einige Zeit" für angemessen, doch wurde ebenfalls betont, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt eine langsamere Straffung durchaus angebracht sei. Noch seien jedoch viele Notenbanker der Meinung, dass die Kosten einer zu zaghaften Inflationsbekämpfung wohl höher seien als die einer zu scharfen Bekämpfung, hiess es in dem Protokoll (Minutes) zur Zinssitzung von Mitte September. Auf der Sitzung hatte die Fed ihren Leitzins zum dritten Mail in Folge kräftig um 0,75 Prozentpunkte angehoben.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte weisen am Donnerstag überwiegend rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Nikkei aktuell (06:48 Uhr) einen Verlust von 0,48 Prozent bei 26.269,00 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,16 Prozent auf 3.030,43 Zähler an. Der Hang Seng in Hongkong verliert 1,00 Prozent auf 16.534,15 Zähler.

Das jüngste Protokoll der US-Notenbank Fed hat die Anleger verschreckt. Viele Notenbanker sind laut dem Fed-Protokoll von Mitte September der Ansicht, dass die Kosten einer zu zaghaften Inflationsbekämpfung wohl höher seien als die einer zu scharfen Bekämpfung. Während dieser Sitzung war der Leitzins zum dritten Mail in Folge um 0,75 Prozentpunkte angehoben worden.

