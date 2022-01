ATX startet im Minus -- DAX zum Start belastet -- Märkte in Fernost mit Verlusten

Der heimische Markt tendiert am Freitag auf rotem Terrain. Auch der deutsche Leitindex zeigt sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost geht es vor dem Wochenende nach unten. Die US-Börsen verbuchten am Donnerstag Abschläge.

AUSTRIA

Die Stimmung auf dem Wiener Börsenparkett ist am Freitag angespannt.

Der ATX verbucht bereits kurz nach Handelsbeginn Abschläge von 0,13 Prozent auf 3.973,6 Punkte.

Negative Vorgaben aus den USA drücken auf die Stimmung. Dort hatten am Vortag vor allem Technologieaktien angesichts wohl bald steigender Zinsen Einbußen erlitten.

Mehrere Mitglieder der Fed hatten sich am Vorabend für eine zeitnahe Anhebung der Leitzinsen in den USA ausgesprochen. Damit wird eine schnellere geldpolitische Straffung immer wahrscheinlicher. "Inzwischen ist viel eingepreist, denn ein erster Zinsschritt im März und drei weitere bis zum Ende des Jahres werden mehrheitlich erwartet. Von den heute anstehenden US-Daten wird wohl kein zusätzlicher Druck auf die US-Notenbank aufkommen, die Zinsen noch schneller als gedacht anzuheben", meinen die Experten der Helaba.

In den USA stehen heute wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, darunter die US-Einzelhandelsumsätze, die wichtige Verbraucherumfrage Michigan Sentiment und sowie die Industrieproduktion. Aus der Eurozone dürfte am Markt vor allem die Wachstumsrate des deutschen BIP im Jahr 2021 Beachtung finden.

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Freitag schwächer.

Der DAX geht 0,64 Prozent tiefer bei 15.929,37 Punkten in die Sitzung.

Das seit dem Jahresstart erneut begonnene Ringen des DAX um die Marke von 16.000-Punkten könnte zumindest vorerst beendet sein. Diese Marke ist zurzeit eine "verdammt hohe Hürde", wie es Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners formuliert. Er nennt außerdem als Gründe für die erneut aufgeflammten Sorgen am Markt die nun anlaufende Berichtssaison für das vierte Quartal und vor allem die hohe Inflation mit der damit verbundenen Aussicht auf bald steigende Zinsen. Mehrere Mitglieder der Fed hatten sich am Vorabend für eine zeitnahe Anhebung der Leitzinsen in den USA ausgesprochen. Damit wird eine schnellere geldpolitische Straffung immer wahrscheinlicher.

"Wir erwarten nun, dass die Fed die Zinsen im März anheben wird. Dies wird dann die erste von vier prognostizierten Zinserhöhungen in diesem Jahr", schrieb am Morgen die Credit Suisse. Diese von zunehmend mehr Marktkennern geteilte Erwartung - Goldman Sachs etwa hatte sich erst wenige Tage zuvor ähnlich geäußert - hinterließ am Donnerstag bei den Technologieaktien in den USA ein weiteres Mal Spuren. Wachstumswerte reagieren besonders sensibel auf höhere Zinsen. Da am kommenden Montag in den USA ein Feiertag ist, dürften sich die Investoren zudem schon für ein verlängertes Wochenende positionieren.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag schwächer.

Der Dow Jones rutschte im späten Verlauf in die Verlustzone und schloss 0,48 Prozent tiefer bei 36.115,27 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite kam am Donnerstag ebenfalls nicht in die Gänge und verlor deutliche 2,51 Prozent auf 14.806,81 Indexpunkte.

US-Konjunkturdaten aus den USA zeigten Licht und Schatten. So stiegen die Erzeugerpreise im Dezember weniger stark als erwartet. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hingegen stieg, während Analysten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet hatten.

Die US-Wirtschaft ist einem Bericht der US-Notenbank Fed zufolge Ende 2021 mit mässigem Tempo gewachsen. Gedämpft werde das Wachstum durch anhaltende Probleme bei den Lieferketten und einen Mangel an Arbeitskräften, hiess es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Trotz der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus seien die Konsumausgaben aber weiter gewachsen. Der Optimismus der Unternehmen bleibe generell hoch.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun wieder stärker auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen auf die Bilanzen der Unternehmen, denn in den USA läuft die Berichtssaison an. Am Freitag werden mit JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock gleich mehrere Schwergewichte aus dem Finanzsektor Einblicke in den Geschäftsverlauf gewähren.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Aktienmärkten halten sich am Freitag zurück.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 1,37 Prozent auf 28.097,51 Punkte nach.

Der Shanghai Composite sackt um 0,53 Prozent auf 3.536,39 Zähler ab. In Hongkong steht der Hang Seng 0,95 Prozent im Minus bei 24.198,48 Indexpunkten. (7.04 Uhr MEZ)

Die Sorge vor steigenden Zinsen ist am Freitag wieder das beherrschende Thema an den Aktienmärkten. Mit teils deutlichen Kursabschlägen folgen die Börsen den schwachen Vorgaben der Wall Street, wo stark gestiegene Erzeugerpreise die sich abzeichnenden Leitzinserhöhungen wieder voll in den Fokus gerückt hatten. Daneben kamen aus Kreisen der US-Notenbank weitere mahnende Stimmen, die die erste Zinserhöhung bereits für März erwarten lassen.

Ins Bild passt da, dass die südkoreanische Notenbank den Leitzins am Freitag erneut erhöht hat, erstmals seit 2007 damit wieder zweimal in Folge. Mehrheitlich war das so auch erwartet worden. Der Kospi in Seoul verliert darauf 1,5 Prozent und in Tokio geht es für den Leitindex um 1,4 Prozent nach unten auf 28.103 Punkte. Für zusätzlichen Gegenwind in Tokio sorgt der weiter anziehende Yen im Zuge des auf breiter Front weiter nachgebenden Dollar.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX