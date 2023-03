Sorgen um Bankenbranche halten an: ATX minimal fester erwartet -- DAX dürfte höher starten -- Asiens Börsen knicken ein

Der heimische Aktienmarkt dürfte knapp über seinem Vortagesschluss in den Dienstagshandel gehen, während die Indikationen am deutschen Markt auf leichte Gewinne hindeuten. An den wichtigsten Handelsplätzen in Asien geht es am Dienstag abwärts. Die Wall Street zeigte sich im Montagshandel uneinheitlich.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am Dienstag kaum verändert erwartet.

Der ATX steht vorbörslich zeitweise lediglich 0,13 Prozent höher bei 3.309 Punkten. Am Montag hatte er 4,08 Prozent auf 3.305,03 Einheiten verloren.

Angesichts des Hauptthemas, dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) , sprachen Händler von einer hohen Nervosität am Markt. Die US-Notenbank Fed wird nun die bisherige Überwachung und Regulierung des Geldhauses unter die Lupe nehmen. "Die Ereignisse rund um die Silicon Valley Bank verlangen nach einer sorgfältigen, transparenten und raschen Untersuchung durch die Federal Reserve", erklärte Fed-Chef Jerome Powell am Montag. Der Fed-Vizevorsitzende Michael Barr wird die Untersuchung leiten und soll am 1. Mai einen Bericht veröffentlichen. Die US-Behörden hatten die Silicon Valley Bank am Freitag geschlossen.

US-Präsident Joe Biden hat am Montag betont, dass das US-Bankensystem sicher sei. Er verwies auf die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Folgen des Zusammenbruchs der SVB zu begrenzen und das Vertrauen in das Finanzsystem zu stärken. Indes fordern einige Abgeordnete, die Vorschriften für mittelgroße Banken zu überprüfen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag freundlich erwartet.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise mit 14.993 Punkten um 0,22 Prozent über seinem Vortagesschluss. Den ersten Handelstag der Woche hatte er 3,04 Prozent schwächer bei 14.959,47 Punkten beendet.

Nach dem größten Tagesverlust des DAX seit Mitte Dezember am Vortag stehen die Signale am Dienstagmorgen auf Stabilisierung. Bereits an der Wall Street hatte sich das Geschehen etwas beruhigt. Der Finanzsektor, allen voran die Banken, war jedoch wegen des Ausfalls dreier US-Geldhäuser nochmals unter die Räder geraten. Aus diesem Grund war der DAX am Montag erstmals seit Ende Januar unter die Marke von 15.000 Punkten gerutscht.

Die Anleger stünden nun vor der Frage, ob es sich beim Kollaps von US-Banken nur um kurzfristige Turbulenzen handelt oder ein Schneeball eine Lawine und eine Systemkrise auslöst, beschrieb Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die Gemengelage. "Die Reaktion der US-Regierung und der Fed, die Kunden der Banken auf Kosten von Aktionären und Gläubigern zu schützen, dürfte für den Moment die richtige Entscheidung gewesen sein".

WALL STREET

Die Wall Street schloss am ersten Handelstag der Woche uneinheitlich.

Der Dow Jones konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht verteidigen und schloss 0,28 Prozent tiefer bei 31.819,14 Zählern. Beim NASDAQ Composite lief der Stabilisierungsversuch erfolgreicher, mit einem Plus von 0,45 Prozent schloss der Techwerteindex bei 11.188,84 Zählern.

Im Fokus blieb die Krise von Teilen des Bankensektors, dessen Kurseinbruch sich am Montag in Europa erdrutschartig fortsetzte. Nach der jüngsten Pleite der auf Fintechs und Kryptowährungen spezialisierten Bank Silvergate Capital hatte es vor dem Wochenende in der Branche die nächste Hiobsbotschaft gegeben: Die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank (SVB), eine Tochter von SVB Financial, war nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden.

Am Wochenende erklärten Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde dann, dass Einlagen bei der SVB und der Signature Bank geschützt würden. Die US-Notenbank Fed legte zudem ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität auf.

Wirklich beruhigen konnte die konzertierte Aktion die Anleger jedoch nicht. "Der Markt vermutet, dass die Probleme, die bei der SVB sichtbar geworden sind, auch in anderen Bilanzen stecken, auch in jenen der ganz Grossen", ergänzte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Übernacht-Rettungs-Aktion für die SVB wecke böse Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008. Inzwischen ist mit der First Republik Bank ein weiterer Name im Spiel.

ASIEN

Die asiatischen Börsen knicken am Dienstag ein.

In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei bis zur Schlussglocke um 2,19 Prozent auf 27.222,04 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite letztlich 0,72 Prozent schwächer bei 3.245,31 Zählern. In Hongkong sackt der Hang Seng gegen 8:20 Uhr unserer Zeit um 2,44 Prozent auf 19.216 Stellen ab.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit teils deutlichen Abschlägen. Die anhaltenden Sorgen vor den Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA ziehen die Börsen in der Region nach unten. Von der Wall Street kamen nach einem sehr volatilen Handel uneinheitliche Vorgaben.

Die Auswirkungen des SVB-Zusammenbruchs sind trotz der Maßnahmen der US-Regulierungsbehörden zur Eindämmung noch immer eine große Unbekannte, so Charu Chanana, Marktstratege bei Saxo Markets.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX