ATX und DAX starten fester -- Asiens Börsen überwiegend freundlich

Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt erzielen im Freitagshandel Gewinnen. Die Börsen in Fernost legen am Freitag mehrheitlich zu.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt kann am letzten Handelstag der Woche etwas zulegen.

So eröffnete der ATX 0,2 Prozent höher bei 3.233 Punkten.

Deutliche Kursgewinne an der Wall Street sorgen auch diesseits des Atlantiks für höhere Notierungen.

"Bleibt zu hoffen, dass die heute anstehenden US-Zahlen nicht zu einem Anstieg der Konjunktursorgen beitragen. Aber selbst wenn es dazu käme, würden sich die Zinssorgen tendenziell abschwächen, was wiederum dem Aktienmarkt zugutekommt. Insofern dürfte das Interesse an risikoreichen Assets kaum abreißen", schreiben die Marktexperten der Helaba.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Freitag zu.

So startete der DAX 0,38 Prozent im Plus bei 15.789,78 Zähler.

Deutliche Gewinne an den US-Börsen ebnen dem DAX den Weg nach oben. Erneut aufgekeimte Hoffnungen auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed hatten am Vortag die Kurse jenseits des Atlantiks befeuert.

"Der deutsche Aktienmarkt ist widerstandsfähig", schreiben die Experten der Helaba. "Bleibt zu hoffen, dass die anstehenden US-Zahlen nicht zu einem Anstieg der Konjunktursorgen beitragen. Aber selbst wenn es dazu käme, würden sich die Zinssorgen tendenziell abschwächen, was wiederum dem Aktienmarkt zugutekommt. Insofern dürfte das Interesse an risikoreichen Assets kaum abreißen", vermuten sie.

Mit großer Spannung wird zudem auf den Start der Berichtssaison in den USA gewartet, denn die Geschäftsberichte der US-Großbanken JPMorgan, der Citigroup und Wells Fargo stehen auf dem Programm. Anleger dürften darauf schauen, ob und in welchem Ausmaß die jüngste Schieflage bei US-Regionalbanken nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank auch in den Bilanzen der großen Investmenthäuser ihre Spuren hinterlassen haben.

WALL STREET

An der Wall Street waren am Donnerstag deutliche Erholungstendenzen erkennbar.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart im Plus. Anschließend bewegte er sich zunächst eng um seinen Schlusskurs vom Vortag, legte dann aber deutlich zu und schloss 1,14 Prozent höher bei 34.030,34 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenfalls fester, ehe er sich weiter in die Gewinnzone aufmachte. Er ging mit einem Plus von 1,99 Prozent bei 12.166,27 Zählern in den Feierabend.

Konjunkturdaten haben am Donnerstag insbesondere US-Technologiewerte wieder auf Erholungskurs gebracht und die Erwartungen an steigende Zinsen etwas gedämpft.

Vorbörslich veröffentlichte Erzeugerpreise wiesen mit einem Minus von 0,5 Prozent einen deutlichen Rückgang aus, während Volkswirte mit einem unveränderten Stand gerechnet hatten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen in etwa wie erwartet aus.

Am Vortag reichten Daten, die eine schwächere Inflation als prognostiziert anzeigten, nicht aus, um die Kursgewinne aufrechtzuerhalten, zumal das Protokoll der US-Notenbank die Erwartungen einer weiteren Zinsanhebung im Mai bekräftigte. "Die USA sehen sich nach wie vor mit andauernd hohen Inflationsaussichten, einer Verschärfung der Kredit- und Bankenrisiken sowie einer Verlangsamung der Wirtschaft und weiteren Zinserhöhungen konfrontiert", sagte Clifford Bennett, Chefvolkswirt bei ACY Securities.

In den Blick geriet nun zunehmend die Berichtssaison, die am Freitag mit den Geschäftszahlen großer Banken Fahrt aufnehmen wird.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Asien laufen am Freitag überwiegend aufwärts, auch wenn einige Indizes ihre im frühen Geschäft höheren Gewinne wieder abbauen.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:38 Uhr) einen Gewinn von 1,02 Prozent bei 28.443,25 Punkten.

In China steigt der Shanghai Composite um 0,33 Prozent auf 3.329,39 Zählern. Daneben verharrt in Hongkong der Hang Seng bei 20.344,11 Stellen.

Die Märkte folgen damit den Vorgaben der festen Wall Street. Unerwartet niedrige Erzeugerpreise hatten die US-Börsen am Donnerstag nach oben geführt, nachdem bereits am Tag zuvor die Verbraucherpreise weniger gestiegen waren als prognostiziert. Die niedrige Teuerung in den USA befeuert die Spekulation auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus und sogar darauf, dass die Fed bereits im laufenden Jahr zu Zinssenkungen übergehen könnte.

Derweil zeigt sich die Zentralbank in Singapur bereits zurückhaltend, indem sie die Geldpolitik nicht weiter verschärft, sondern unverändert belassen hat. Dies folgt einer Serie von fünf Zinserhöhungen. Die Bank verweist auf die sich abkühlende Kern-Inflation und die sich eintrübenden wirtschaftlichen Wachstumsperspektiven.

Am Schanghaier Markt geht es leicht nach oben, Teilnehmer sprechen von einer freundlichen Stimmung. Hier stützen noch immer positive heimische Konjunkturdaten, die im Lauf der Woche publiziert worden waren.

