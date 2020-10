ATX zum Start freundlich -- DAX eröffnet kaum bewegt -- Börsen in Asien geben wegen Gewinnmitnahmen mehrheitlich nach

Der heimische Markt präsentiert sich in den ersten Handelsminuten mit leichten Gewinnen, während der DAX auf der Stelle tritt. An den asiatischen Märkten kommt es zur Wochenmitte überwiegend zu Abgaben. Die US-Börsen präsentierten sich im Dienstagshandel schwächer.

AUSTRIA

Am heimischen Markt kommt es zur Wochenmitte zu einem freundlichen Handelsauftakt.

Der ATX kann kurz nach Handelsstart ein Plus von 0,25 Prozent auf 2.199,18 Punkte verbuchen.

Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich angesichts der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren jedoch getrübt, schreiben die Helaba-Analysten. Die Experten verweisen unter anderem auf die weiter steigenden Corona-Neuinfektionen in Europa. Zudem steigt wenige Wochen vor der US-Wahl und angesichts der zähen Brexit-Verhandlungen die Nervosität der Anleger. Auf Unternehmensebene liegt am heimische Markt noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

Der deutsche Leitindex tritt am Mittwoch zur Eröffnung auf der Stelle.

Der DAX geht bei 13.012,69 Punkten um nur 0,05 Prozent tiefer in den Handel.

Nach dem Rückfall am Vortag bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt in der Defensive. Angesichts vieler politischer Unsicherheiten und der Sorgen wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen rechnen Marktbeobachter mit einem zögerlichen Handelsgeschehen.

Wenige Wochen vor der US-Wahl und angesichts der tristen Brexit-Verhandlungen steigt die Nervosität an den Finanzmärkten. Als belastender Faktor hinzu kommen die Sorgen um die weltweit anziehende Zahl der Corona-Neuinfektionen. In Deutschland beraten an diesem Mittwoch Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Bei dem Treffen im Kanzleramt wird es darum gehen, ob die Länder eine einheitlichere Linie finden und Regeln verschärft werden sollen.

WALL STREET

Am Dienstag entwickelten sich die US-Märkte schwächer.

Der Dow Jones gab zum Handelsende 0,55 Prozent auf 28.680,33 Punkte ab, der technologielastige NASDAQ Composite gab unterdessen 0,10 Prozent auf 11.863,90 Zähler nach.

Die US-Aktienmärkte atmeten nach den deutlichen Vortagesgewinnen zunächst einmal durch. Die Berichtssaison zum dritten Quartal hat mit einigen Schwergewichten begonnen. Als verheissungsvollen Start sieht ein Händler die Zahlen von JPMorgan. Das Handelsgeschäft sei stärker als erwartet gelaufen, vor allem im Renten-Bereich. Allerdings sähen die Rückstellungen relativ niedrig aus. Zudem will die Bank die Aussetzung der Aktienrückkäufe bis mindestens zum Ende des vierten Quartals ausdehnen. Hohe Sonderkosten und Belastungen durch die Corona-Krise sowie eine Millionenstrafe der US-Behörden setzten der Citigroup im dritten Quartal hingegen zu. Dennoch übertrafen die Ergebnisse die Markterwartungen.

ASIEN

Asiens Börsen zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Dabei dominieren jedoch leichte Verluste das Bild.

Der japanische Leitindex Nikkei steht gegen 8:00 Uhr unserer Zeit 0,15 Prozent höher bei 23.638 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,59 Prozent auf 3.340 Stellen. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 0,11 Prozent auf 24.623 Indexpunkte nach. Am Vortag war der Handel dort wegen einer Taifunwarnung ausgefallen

Börsianer sprechen zur Wochenmitte von Gewinnmitnahmen, nachdem es an einigen Plätzen tagelang nur nach oben ging. Unter Druck stehen besonders Aktien aus der Finanzbranche. Händler verweisen dazu auf die in den USA deutlich gesunkenen Renditen am Anleihemarkt. Ein niedriges Zinsniveau ist ungünstig für die Banken, weil es unter anderem niedrigere Margen im Kreditgeschäft bedeutet. Schon in Europa und an der Wall Street waren Bankaktien am Dienstag schlecht gelaufen.

Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorp sprach von einer vorsichtigen Haltung der Anleger angesichts der Nachrichten zu steigenden Corona-Infektionen und der jüngsten Rücksetzer bei der Impfstoffentwicklung. Daher sei die Neigung, Kursdellen zum Einstieg zu nutzen, nur schwach ausgeprägt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX