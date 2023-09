Großer Verfallstag: ATX und DAX in Grün erwartet -- Asiens Börsen uneins

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt dürfte der letzte Handelstag der Woche stärker beginnen. An den wichtigsten asiatischen Märkten geht es vor dem Wochenende in verschiedene Richtungen. An den US-Börsen zeigte sich am Donnerstag ein freundlicher Handel.

AUSTRIA

Am heimische Aktienmarkt dürfte es am Freitag bergauf gehen.

Der ATX zeigt sich in vorbörsilchen Indikationen zeitweise um 0,56 Prozent fester bei 3.207 Punkten. Am Vortag ging der ATX 1,39 Prozent höher bei 3.189,45 Punkten in den Feierabend.

Gute Vorgaben aus Asien und den USA dürften dem Wiener Aktienmarkt am Freitag ins Plus helfen. So haben sich in China sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze stärker als erwartet entwickelt. Mit den Im- und Exportpreisenstehen am Nachmittag wichtige US-Konjunkturdaten zur Bekanntgabe an. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften an den Goldmärkten aber auch aktuelle Zahlen zur Industrieproduktion sowie der von der Uni Michigan ermittelte Index zum Konsumentenvertrauen sorgen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden am Freitag Gewinne erwartet.

Der DAX legt vorbörslich zeitweise um 0,54 Prozent auf 15.891 Punkte zu. Am Vortag hatte er 0,97 Prozent fester bei 15.805,29 Zählern gechlossen.

Zum großen Verfallstag an den Terminbörsen stehen am Freitag am deutschen Aktienmarkt die Zeichen auf Aufschwung. Mit dem sich anbahnenden Ende des Zinserhöhungszyklus in Europa schöpfen die Anleger neuen Mut. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Aktienmärkten in Europa und hierzulande tags zuvor frischen Schwung eingehaucht. Der DAX war auf Wochensicht ins Plus gedreht: Die Notenbanker hatten zwar in ihrer mit äußerster Spannung erwarteten Sitzung den Leitzins noch einmal um 0,25 Prozent hochgesetzt; nach damit zehn Leitzinserhöhungen in Folge dürfte der straffe Anhebungskurs nach Einschätzung von Experten aber ein Ende gefunden haben.

In der kommenden Woche entscheidet nun die US-Notenbank Fed über ihren Leitzins. Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, geht davon aus, dass anders als in Europa die US-Währungshüter den Leitzins beibehalten - der im Vergleich aber auch bereits höher liegt. "Die Inflation und der Arbeitsmarkt bewegen sich aus der Sicht der Fed in die richtige Richtung, daher dürften weitere Zinsanhebungen nicht notwendig sein", schrieb Krämer. Er erwartet in einer "nicht allzu fernen Zukunft" erste Zinssenkungen in den USA.

In Deutschland könnte es vor dem Wochenende wegen des großen Verfalls an den Terminbörsen zwar noch einmal größere Schwankungen geben, weil größere Investoren die Kurse oft in eine für sie günstige Richtung zu treiben versuchen. Die Vorgaben von der Wall Street und auch aus Asien sind aber recht gut.

Starke US-Einzelhandelsumsätze hatten gezeigt, wie robust der Konsum auch bei hoher Inflation geblieben ist. Auch aus China gab es positive Konjunkturdaten. Dort legte der Einzelhandelsumsatz und die Industrieproduktion stärker als erwartet zu. Das macht Hoffnung, dass die Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung wirken. Auch in den USA ist die Konjunkturagenda gut gefüllt, im späteren Handelsverlauf stehen dort ebenfalls Daten zur industriellen Produktion an sowie unter anderem zu den Im- und Exportpreisen. Auch wird das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Donnerstag fester.

Der Dow Jones Index notierte zum Handelsstart bereits fester und baute dann seine Aufschläge aus - letztlich ging der US-Traditionsindex bei 34'907,11 Punkten und damit 0,96 Prozent höher in den Feierabend. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls im Plus und konnte seine Gewinne letztlich noch etwas steigern. 0,81 Prozent höher bei 13'926,05 Einheiten beendete der Tech-Index die Donnerstagssitzung. Die US-Verbraucherpreise konnten am Vortag zwar nicht in allen Punkten überzeugten, aber am Markt wird überwiegend erwartetet, dass einer Zinspause auf der in der kommenden Woche anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank nichts im Wege stehen dürfte. Der Inflationsdruck hatte in den USA im August aufgrund deutlich gestiegener Kraftstoffpreise wie erwartet zugenommen, doch die Kernverbraucherpreise waren weiter rückläufig.

"Nach langer Erwartung haben die Märkte die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise gestern größtenteils gelassen hingenommen, wobei Anleihen und Aktien nach der Veröffentlichung recht stabil blieben, bevor sich schließlich eine Rally bei den Anleihen durchsetzte", so Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank.

Unterdessen feierte die Softbank-Tochter Arm ein starkes Börsendebüt: Das Elektrochip-Unternehmen legte an der NASDAQ zweistellig zu und notierte damit deutlich über dem Erstausgabepreis von 51,00 US-Dollar.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag uneins.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 1,12 Prozent auf 33.540 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,24 Prozent abwärts auf 3.119 Einheiten. In Hongkong weist der Hang Seng gleichzeitig bei 18.262 Einheiten Gewinne in Höhe von 1,18 Prozent aus.

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte legen am Freitag überwiegend zu. Für gute Stimmung sorgen die jüngsten Gewinne an den amerikanischen Börsen, welche vor dem kommende Woche anstehenden US-Zinsentscheid heimischen Inflationsdaten trotzten, der erfolgreiche Börsengang des Chipdesigners Arm in New York und weitere wirtschaftliche Stimulierungsmaßnahmen in China. Letztere verfehlen allerdings ausgerechnet an den heimischen Handelsplätzen ihre Wirkung, da sie von durchwachsenen Konjunkturdaten überschattet werden.

Im August haben sich sowohl der chinesische Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion überraschend deutlich belebt - dank der jüngsten Maßnahmen der Notenbank und Regierung sowie des Reisebooms im Sommer. Weiter deutlich gesunken sind dagegen die Investitionen im zuletzt mit Problemen kämpfenden Immobiliensektor.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX