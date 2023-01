ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten freundlich in die neue Woche. Die Börsen in Fernost schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

AUSTRIA

Zu Wochenbeginn greifen die Anleger in Wien zu.

So eröffnete der ATX im Plus und bleibt auch anschließend in der Gewinnzone.

Rückwind liefern gute Vorgaben der US-Börsen.

Wichtige Unternehmensnachrichten liegen in der Früh noch nicht vor. Auch kursbewegende Konjunkturdaten werden nicht erwartet. In den USA bleiben die Börsen wegen des Martin Luther King Day überhaupt geschlossen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Montag fester.

So startete der DAX 0,17 Prozent höher bei 15.112,05 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Rückenwind der internationalen Börsen helfen zum Wochenauftakt. Weitere Impulse dürften am Montag aber rar bleiben: Die Agenda gibt in Deutschland wenig her. Zudem wird in New York wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Der deutsche Leitindex steht mittlerweile wieder so hoch wie kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar 2022. Der deutliche Kurszuwachs seit Jahresbeginn von aktuell mehr als acht Prozent birgt gleichwohl Gefahren. Das Risiko einer Korrektur steige, wenn es innerhalb kurzer Zeit zu einem derartigen Anstieg kommt, schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Außerdem sei bereits viel Positives in den Kursen eingepreist. Zwar würden die Konjunktursorgen kleiner und es werde auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus durch die Notenbanken spekuliert, doch passe dies nur zusammen, wenn der Inflationsdruck deutlich und dauerhaft nachlasse.

WALL STREET

An der Wall Street befanden sich die Anleger weiter in Kauflaune.

Der Dow Jones beendete die Handelswoche mit leicht freundlicher Tendenz und legte um 0,33 Prozent auf 34.302,61 Punkte zu. Der NASDAQ Composite tendierte nach schwachem Start ebenfalls bergauf und verteuerte sich um 0,71 Prozent auf 11.079,16 Zähler.

Zum Auftakt der Saison der Quartalsberichte von Unternehmen stehen am Freitag traditionell zunächst die großen Investmentbanken im Fokus, die über das Schlussquartal 2022 berichten, darunter JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs und Citigroup.

Derweil hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Januar deutlich aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 64,6. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 60,7 erwartet. Bei der Umfrage Ende Dezember lag er bei 59,7.

ASIEN

Die Märkte Asiens zeigen sich zu Wochenbeginn uneinheitlich.

In Japan verbucht der Leitindex Nikkei aktuell (06:36 Uhr) einen Verlust von 1,12 Prozent bei 25.827,66 Punkten. Die Anleger üben sich im Vorfeld der am Dienstag beginnenden zweitägigen Sitzung der japanischen Notenbank in Zurückhaltung, heißt es aus dem Markt.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 1,30 Prozent auf 3.236,76 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong legt unterdessen um minimale 0,01 Prozent auf 21.741,06 Zähler zu.

Stützend wirkt der anhaltende Optimismus über die wirtschaftliche Erholung Chinas nach der Abkehr von der Null-COVID-Politik. "Wenn die verstärkten politischen Bemühungen Chinas zu einer weiteren Verbesserung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten führen, erwarten wir eine noch stärkere Rally am Hongkonger Markt", so die Analysten von CICC.

Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Das könnte darauf hindeuten, dass die People's Bank of China (PBoC) ihren Leitzins LPR ebenfalls unangetastet lassen könnte, da der LPR auf der Grundlage der MLF-Zinssätze berechnet wird. Über die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) stellte die PBoC 779 Milliarden chinesische Yuan (umgerechnet rund 107,08 Milliarden Euro) an Liquidität zu einem unveränderten Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX