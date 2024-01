Zinssorgen machen sich erneut breit: Asiens Börsen tiefer - Kräftige Verluste in Hongkong

An den Märkten in Fernost dominieren die Bären.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart freundlich.

Der ATX präsentiert sich am Montag bereits zum Handelsstart in Grün. Anschließend blieb der heimische Leitindex überwiegend in der Gewinnzone und beendete die insgesamt eher ruhig verlaufene Sitzung 0,35 Prozent fester bei 3.410,35 Zählern.

Das europäische Umfeld zeigte sich letztlich allerdings meist mit geringen Verlusten. Der Handel verlief ruhig, da die Börsen in den USA am heutigen "Martin Luther King Day" geschlossen blieben - dies schlägt sich üblicherweise - so auch am Montag - auf dieser Seite des Atlantiks in geringeren Handelsumsätzen nieder.

Konjunkturseitig richtete sich das Marktinteresse auf europäische Datenveröffentlichungen. So wurde bekannt, dass die deutsche Wirtschaft 2023 in eine Rezession gerutscht ist. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank laut einer ersten Schätzung gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent. Produktionsdaten aus der Eurozone fielen mit einem erneuten Rückgang wie erwartet aus und brachten folglich keine klaren Impulse.

Mit Blick auf die in Wien notierten Unternehmen blieb die Nachrichtenlage eher ruhig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gab am Montag nach.

Der DAX eröffnete die Sitzung zwar etwas höher, drehte dann aber rasch ins Minus. Bei 16.222,22 Punkten (minus 0,49 Prozent) schloss das deutsche Börsenbarometer.

Impulsarm hat der DAX die neue Woche begonnen. Impulse von der Wall Street blieben zum Wochenbeginn angesichts des Martin Luther King Day in den USA aus. Die Börsen in New York öffnen erst am Dienstag wieder.

In den kommenden Tagen könnte dann die - zumindest in den USA - so langsam Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison der Unternehmen für Impulse sorgen. Zudem bleibt die Geldpolitik der Notenbanken als einer der wichtigsten Kurstreiber im Fokus.

WALL STREET

An den US-Börsen wurde am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt, am Freitag herrschte Kaufzurückhaltung.

Der Dow Jones Index eröffnete die Freitagssitzung etwas höher, rutschte dann aber in die Verlustzone ab. Letztendlich beendete er den Freitagshandel 0,31 Prozent tiefer bei 37.592,98 Einheiten. Der NASDAQ Composite legte zum Start in den Freitag ebenfalls zu. Zur Schlussglocke notierte er jedoch nur noch 0,02 Prozent höher bei 14.972,76 Punkten.

Die US-Börsen haben sich am Freitag beim Einläuten der Berichtssaison durchwachsen entwickelt. Von den Unternehmen kam Licht und Schatten und so fanden die Märkte keine klare Richtung. Aus dem Bankensektor kamen zwar vereinzelt gute Nachrichten. Börsianer urteilten aber, insgesamt starte die Berichtssaison verhalten. Ein Thema blieb auch die Frage, wann es die erhofften ersten Zinssenkungen der US-Notenbank Fed geben könnte. Im Gegensatz zu den Verbraucherpreisen vom Vortag konnten Zahlen zu den US-Erzeugerpreisen als Zeichen für nachlassenden Inflationsdruck gewertet werden.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag teils deutlich schwächer.

In Tokio verlor der Nikkei 225 0,66 Prozent und ging bei 35.651,21 Punkten in den Feierabend.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen zwischenzeitlich 0,73 Prozent auf 2.865,14 Zähler abwärts. Der Hang Seng in Hongkong verliert daneben zeitweise 2,16 Prozent auf 15.865,63 Indexpunkte.

An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag im späten Geschäft auf breiter Front gen Süden. Händler sprechen von einer deutlich gesunkenen Risikoneigung, abzulesen am Anstieg des US-Dollar. Es werde immer deutlicher, dass die Hoffnung auf sinkende Zinsen ein Trugschluss sein könnte. Sowohl aus dem Kreise der EZB als auch dem der US-Notenbank seien zuletzt unmissverständliche Warnungen gekommen, dass mit baldigen Zinssenkungen nicht zu rechnen sei, heißt es.

Einige Börsianer beginnen bereits zu zweifeln, ob die Fed in den USA 2024 überhaupt die Zinsen senken werde. Untermauert wird die Zinsangst an den Börsen von dem Umstand, dass auch die chinesische Zentralbank am Vortag entgegen der Markterwartung die Zinsen nicht reduziert hatte. Dazu gesellt sich die immer gefährlichere Situation im Roten Meer und die drohende Eskalation des Nahostkrieges mit einer direkten Konfrontation des Iran. "Die Spannungen im Nahen Osten und am Roten Meer sind eskaliert", stellt Devisenanalyst Michael Wan von MUFG Bank fest.

In China liegt der Fokus auf den anstehenden BIP-Daten in dieser Woche, heißt es. Diese könnten die konjunkturelle Schwäche des Landes offenbaren. In Hongkong präsentieren sich Immobilienwerte schwach. Angesichts des anhaltenden Abschwungs im Immobiliensektor haben Unternehmen für Dezember und 2023 schwächere Vertragsabschlüsse gemeldet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX