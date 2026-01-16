Asiens Börsen in Rot -- ATX letztlich höher -- DAX schließt fester

An den Börsen in Fernost geht es am Freitag abwärts. Der heimische Aktienmarkt kämpfte sich am Donnerstag in die Gewinnzone zurück. Der deutsche Leitindex zeigte sich wechselhaft.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag im Verlauf stärker.

Der ATX bewegte sich oberhalb der Nulllinie, nachdem er im frühen Handel noch einen Abschlag verbuchte. Er beendete de Handel 0,73 Prozent fester bei 5.471,02 Punkten.

In dem aktuell hohen Kursniveau ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten bereits sehr viel Positives eskomptiert.

Auf fundamentaler Ebene standen heute die regionalen US-Industriebarometer und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der weltgrößten Volkswirtschaft im Fokus.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die OMV mit ihrem präsentierten Quartalszwischenbericht ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Nach dem kleinen Rückschlag des DAX zur Wochenmitte zeigten sich Anleger am Donnerstag letztlich etwas mutiger.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginal tiefer. Im weiteren verlauf wechselte er häufiger sein Vorzeichen. Sein Schlussstand: 25.352,39 Punkte (+0,26 Prozent).

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten waren keine Kurstreiber. Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen wurden durch sie nicht gestützt.

Am Dienstag hatte der DAX in einer siebentägigen Rekordjagd erstmals in seiner Geschichte den Sprung über die Schwelle von 25.500 Punkten geschafft. Am Mittwoch dann gab er moderat nach.

"Präsident Trump hat zuletzt erneut deutliche Zinssenkungen gefordert, obwohl das inflationäre Umfeld als auch die konjunkturelle Entwicklung für einen eher vorsichtigen Ansatz sprechen", schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Angesichts der im Dezember gesunkenen Arbeitslosenquote und den sich auf einem sehr niedrigen Niveau befindenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe spreche auch von dem Hintergrund der gestiegenen Einzelhandelsumsätze "nichts für eine weitere Zinssenkung bereits in diesem Monat", schrieben sie. Dabei verwiesen die Helaba-Analysten Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg darauf, dass der Markt aktuell bis Ende des Jahres 2026 von zwei kleinen Senkungsschritten ausgehe, diese aber bereits vollständig in die Kurse eingepreist seien.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag freundlich.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung mit einem kleinen Plus und baute seine Gewinne im Verlauf etwas aus. Er beendete die Sitzung 0,60 Prozent höher bei 49.442,44 Punkten.

Der NASDAQ Composite startete den Handelstag derweil mit einem kräftigen Aufschlag. Er hielt sich im Laufe des Handelstages zwar im Plus, doch die Gewinne schmolzen bis zum Handelsende etwas ab. Letztlich notierte er noch 0,25 Prozent fester bei 23.530,02 Zählern.

Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten Taiwan Semiconductor (TSMC) standen am Donnerstag im Fokus der US-Börsen und trieben dort auch die Aktien aus der Halbleiterbranche in die Höhe. Die neuesten US-Konjunkturdaten spielten am Markt keine Rolle.

TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, um so einer boomenden Nachfrage nach Halbleitern Herr zu werden, vor allem solcher nach Komponenten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI). Auch die Papiere zahlreicher Zulieferer der Chip-Branche in den USA verzeichneten daraufhin Kursgewinne.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:17 Uhr) einen Verlust von 0,26 Prozent bei 53.967,33 Punkten. Der Yen legt gegenüber anderen G-10- und asiatischen Währungen zu, nachdem die japanische Finanzministern Katayama die Möglichkeit von Interventionen am Devisenmarkt zum Stützen des Yen thematisiert hat.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,35 Prozent auf 4.098,10 Zähler nach.

In Hongkong verliert der Hang Seng 0,59 Prozent auf 26.764,36 Einheiten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX