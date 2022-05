Schwache chinesische Konjunkturdaten: ATX und DAX etwas leichter erwartet -- Asiatische Indizes tendieren höher

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird vorbörslich am Montag niedriger taxiert.

Der ATX wird nach den starken Gewinnen vom Freitag wohl zurückhaltend eröffnen.

Die Wiener Börse startet mit Abgaben in den Handel. Auch an den europäischen Börsen zeichnet sich für den Wochenbeginn eine Eröffnung im Minus ab. "Das Auf und Ab an den Finanzmärkten setzt sich fort", kommentierten die Experten der Helaba. Zuletzt sei die Risikobereitschaft wieder größer geworden, von einer dauerhaften Entspannung kann aber nicht gesprochen werden. Als Belastungsfaktoren werden sowohl der Ukraine-Krieg also auch durch China ausgelöste Konjunktursorgen und Lieferkettenprobleme hervorgehoben. Insofern würde es an den Märkten wohl volatil bleiben.

Im Konjunkturfokus stehen Reden von Notenbankern aus Europa und den USA. Überdies wird der Empire-State-Index am frühen Nachmittag veröffentlicht - der erste wichtige Stimmungsindikator des Verarbeitenden Gewerbes im laufenden Monat. Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage dünn.

DEUTSCHLAND

Die deutschen Anleger zeigen sich vor Handelseröffnung zurückhaltend.

Der DAX übersprang am Freitag die wichtige 14.000 Punkte-Hürde. Montag wird der DAX jedoch vorbörslich etwas schwächer gehandelt.

Nach der Erholung des DAX vom Freitag lassen es die Anleger zu Wochenbeginn wieder langsamer angehen. Die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten wackelt damit weiter. Aus der Vorwoche steht aber die erste positive Wochenbilanz seit längerer Zeit zu Buche. Darin sehen Börsianer ein positives Zeichen.

Anleger gehen nach den jüngsten Aussagen aus dem Umfeld der US-Notenbank Fed davon aus, dass noch größere Zinsschritte als solche um 0,50 Prozentpunkte nicht auf der Agenda stehen. Laut dem Marktexperten Stephen Innes von SPI Asset Management ist diese Erwartung derzeit gut für die Stimmung an den Aktienmärkten und dies ziehe vermehrt die Schnäppchenjäger an. "Aber das bedeutet nicht, dass der Bärenmarkt vorbei ist, besonders wenn die Rezession in aller Munde ist", ergänzte der Experte. Das derzeitige Anlageklima mache Schwankungen weiter wahrscheinlich.

WALL STREET

An der Wall Street verabschiedeten sich die Aktienindizes mit steigenden Notierungen ins Wochenende.

Der Dow Jones zeigte sich nach vier Verlusttagen in Folge freundlich und legte um 1,47 Prozent auf 32.196,66 Punkte zu. Steil bergauf ging es mit dem NASDAQ Composite, der sich gegenüber dem Vortag um 3,82 Prozent auf 11.805,00 Zähler verbessert hat.

Nach einer längeren Durststrecke mit einigen wackeligen Stabilisierungsansätzen hat sich die Wall Street am Freitag erholen können. Für den Stimmungsaufheller zum Wochenausklang sorgte US-Notenbankgouverneur Jerome Powell. Zwar wollte Powell eine vom Markt gefürchtete "große" Zinserhöhung um 75 Basispunkte nicht gänzlich ausschließen, allerdings beschwichtigte er mit der Aussage: "Ich habe gesagt, dass wir das nicht aktiv in Betracht ziehen."

Nach den Aussagen von Powell und den bereits veröffentlichten Inflationsdaten auf Verbraucher- und Erzeugerbasis verloren die Import- und Exportpreise an Bedeutung. Die jüngste Tendenz einer Abschwächung des Inflationsdrucks wurde durch die neuen Daten bestätigt. Die Verbraucherstimmung trübte sich derweil stärker ein als erwartet.

Unter den Einzelaktien stürzten Twitter schlussendlich um 9,7 Prozent ab, vorbörslich waren es sogar bis zu 25 Prozent gewesen. Elon Musk hat die Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter auf Eis gelegt. Der Großinvestor hegt Zweifel über die Anzahl der tatsächlichen Nutzer wegen vieler Fake-Accounts. Daher müsste der Übernahmepreis möglicherweise neu verhandelt werden. Den Deal an sich stellt er aber nicht in Frage.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Wochenbeginn uneinheitlich.

Der Nikkei gewinnt zeitweise 0,51 Prozent auf 26.561,35 Einheiten (Stand: 08:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,28 Prozent leichter bei 3.075,78 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong dreht dagegen ins Plus, zuletzt betrugen die Gewinne 0,34 Prozent - jedoch bleibt der Index bei 19.965,55 Zählern weiterhin unter der 20.000 Punkte-Marke.

Damit konnte die Börsen in Asien nur bedingt an die breite Erholung vom Freitag anknüpfen. Die Börsenlage ist derzeit zwiegespalten: Zwar würden jüngste Rücksetzer zuletzt zum Wiedereinstieg genutzt, doch bestünden die übergeordneten Belastungsfaktoren - Inflations- und Rezessionssorgen - unverändert fort.

Wirtschaftsaktivität hat sich im April stark abgekühlt, da durch strenge Corona-Kontrollmaßnahmen Städte abgeriegelt und Unternehmen beeinträchtigt werden. Die Einzelhandelsumsätze, ein Gradmesser für den Konsum, fielen im April im Jahresvergleich um 11,1 Prozent und damit stärker als im März (-3,5 Prozent). Das Ergebnis lag weit unter dem von Ökonomen erwarteten Rückgang von 5,4 Prozent. Auch die Industrieproduktion ging im April unerwartet um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, nachdem sie im März noch um 5 Prozent gestiegen war und deutlich unter dem von den befragten Volkswirten erwarteten Wachstum von 1 Prozent lag.

Die Zahlen deuten nach Ansicht von Experten darauf hin, dass der Abschwung in diesem Jahr stärker als erwartet ausfällt. "Die Daten für die Aktivitäten im April haben den Schaden durch die Lockdowns in Shanghai und anderen Teilen des Landes offengelegt", schrieben Chang Shu und Eric Zhu in einer Analyse der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Die Auswirkungen sind viel breiter und tiefer als erwartet."

Die Ankunft der sich schnell verbreitenden Omikron-Variante stellt die strikte chinesische Null-COVID-Strategie auf eine harte Probe. Zig Millionen Menschen in Metropolen wie Shanghai, Changchun oder der Provinz Jilin stecken seit Wochen in Lockdowns und dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen. In Peking sind zahlreiche Nachbarschaften abgeriegelt. Die meisten Geschäfte und viele U-Bahnhöfe sind geschlossen. Millionen müssen im Homeoffice arbeiten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX