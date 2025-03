Zum Wochenauftakt: ATX im Minus erwartet -- DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt dürfte etwas schwächer in die Woche starten. Der deutsche Aktienmarkt wird unterdessen stabil erwartet. Die Börsen in Asien bewegen sich am Montag klar nach oben.

Der heimische Aktienmarkt wird zu Wochenbeginn mit moderaten Verlusten erwartet.

Der ATX notiert vorbörslich zeitweise leicht im Minus.

Händler stellen sich in vielen Aktien auf volatile Ausschläge im Wochenverlauf ein: Denn am Freitag ist der große Verfalltag der März-Optionen und -Futures an den internationalen Terminbörsen. Da am Mittwoch bereits die wichtige Zinsentscheidung der US-Notenbank ansteht, dürften Investoren zusehen, den Verfall bereits vor dem Fed-Termin hinter sich zu bringen.

Zu Wochenbeginn wird der deutsche Aktienmarkt nur wenig bewegt erwartet.

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen zeitweise minimale 0,05 Prozent höher bei 22.997,20 Punkten.

Der DAX dürfte sich zum Wochenstart kaum von der Stelle bewegen. Etwas Rückenwind erhält der deutsche Aktienmarkt von den US-Börsen, die am Freitag im späten Handel die Gewinne noch ausgebaut hatten. In Asien meldeten am Morgen die Börsen in Tokio, Hongkong und Seoul deutliche Gewinne. In den vergangenen Wochen hatte sich für den DAX eine Handelsspanne etabliert, die von etwa 22.200 Punkten auf der Unterseite bis zum Rekordhoch reicht. Innerhalb dieser Spanne war der Dax allerdings je nach Nachrichtenlage starken Schwankungen unterlegen. Vor allem die zunehmenden weltweiten Handelsstreitigkeiten hatten dem exportlastigen Index zwischenzeitlich immer wieder zugesetzt.

Die Wall Street begab sich am Freitag auf Erholungskurs.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Gewinn und baute diesen anschließend noch deutlich aus. Schlussendlich verließ er den Handel 1,65 Prozent fester bei 41.487,85 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zog sehr kräftig an, nachdem er bereits zum Start klar gestiegen war. Er ging schließlich 2,61 Prozent höher bei 17.754,09 Zählern in den Feierabend.

Zum Wochenende stützte das Fehlen neuer Zolldrohungen die Märkte. Zudem schien eine Einigung zwischen Demokraten und Republikanern gefunden worden zu sein, um einen drohenden Regierungsstillstand abzuwenden. Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, der zuletzt Widerstand seiner Partei gegen einen Haushaltsentwurf der Republikaner angekündigt hatte, lenkte ein und argumentierte, ein sogenannter Shutdown der Regierung würde nur US-Präsident Donald Trump in die Karten spielen, indem entstehendes Chaos von seiner Agenda ablenke.

"Es ist fast unmöglich für Marktteilnehmer, das Risiko richtig einzuschätzen", erklärte Marktstratege Michael Brown von Pepperstone. Die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump bleibt ein Unsicherheitsfaktor, da Trump bekräftigte, bei den Zöllen nicht nachzugeben. Die Sorge besteht, dass der eskalierende Handelskrieg die Konsumausgaben und damit das Wirtschaftswachstum belasten könnte.

Die Börsen in Asien legen am Montag klar zu.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 1,19 Prozent auf 37.494,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 3.428,81 Stellen.

In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 1,22 Prozent auf 24.252,90 Zähler zu.

Nach der Erholungsrally am Freitag an der Wall Street, geht es zum Wochenstart am Montag an den Börsen in Fernost ebenfalls nach oben. Das Ausbleiben neuer Zollnachrichten und die Abwendung eines US-Regierungsstillstandes hatten an den US-Börsen wieder für Risikobereitschaft und Käufe gesorgt nach den zuvor gesehenen teils heftigen Abgaben.

An den chinesischen Märkten warten die Anleger laut Händlern auf eine Mitteilung des Staatsrats über Details konsumfördernde Maßnahmen im Laufe des Tages, nachdem Peking am Wochenende eine Reihe von Maßnahmen avisiert habe.

