ATX zum Start mit Verlusten -- DAX steigt schwächer in den Handel ein -- Asiens Börsen mit unterschiedlicher Entwicklung

Für den ATX geht es zum Handelsstart zunächst abwärts. Auch der DAX zeigt sich zum Auftakt mit Verlusten. In Asien präsentieren sich die Märkte uneinheitlich.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt startet mit Verlusten in den Dienstagshandel.

Im frühen Verlauf gibt der ATX 0,16 Prozent auf 4.024,45 Punkte nach.

Weiterhin prägen die anhaltenden Sorgen vor rascheren Zinsschritten der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation das Marktgeschehen. Das treibt auch weiterhin die Rendite für US-Staatsanleihen in die Höhe. Unter den Zinssorgen litten zuletzt besonders die wachstumsstarken Technologiewerte am Markt.

Am heutigen Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger am Vormittag auf die ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland. Laut den Experten der Helaba sind die Vorgaben dabei leicht positiv. So habe zuletzt die Sentix-Umfrage positiv überrascht und eine verbesserte Konjunkturperspektive angezeigt.

Im weiteren Handelsverlauf stehen dann Umfragewerte aus den USA im Blickfeld. Mit dem Empire-State-Index und dem NAHB-Housing-Index stehen zwei Indikatoren auf der Agenda, die einen ersten Eindruck von der derzeitigen Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe und am Häusermarkt geben. Zudem veröffentlicht die US-Großbank Goldman Sachs am Nachmittag ihre Quartalszahlen.

Am deutschen Aktienmarkt sind zum Start zunächst Verluste zu sehen.

Der DAX steigt mit einem Abschlag von 0,64 Prozent bei 15.839,15 Punkten in den Handel ein.

Am späten Vormittag stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen auf der Agenda. Am Nachmittag richten sich die Blicke auf den Bankensektor, denn in den USA veröffentlicht Goldman Sachs Quartalszahlen.

Die anhaltende Sorge vor einem rasanteren Tempo an Zinsschritten gegen die hohe Inflation, vor allem in den USA, prägt weiterhin das Geschehen am Markt. Die Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren stieg zuletzt über 1,8 Prozent. Für den DAX sei es dabei ein Vorteil, dass er von werthaltigen Aktien dominiert werde, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Denn höher verschuldete Wachstumswerte aus dem Technologiesektor litten unter einem Zinsanstieg deutlich stärker.

WALL STREET

In den USA bleiben die Börsen anlässlich des Martin-Luther-King-Jr.-Tags geschlossen.

Der Dow Jones ging am Freitag schwächer in den Handel und gab anschließend weiter nach. Zum Ertönen der Schlussglocke notierte er 0,56 Prozent im Minus bei 35.911,22 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich derweil in der Gewinnzone, nachdem er zum Start noch nachgegeben hatte. Letztlich legte er um 0,59 Prozent auf 14.893,75 Zähler zu.

Zum Start der Berichtssaison in den USA hat der US-Leitindex am Freitag seine Vortagesverluste ausgeweitet. Die Zahlen und Ausblicke einiger US-Finanzkonzerne fielen überwiegend enttäuschend aus. Auch die am Vortag abermals unter starken Verkaufsdruck geratenen Technologiewerte erholten sich nicht. Sie leiden besonders unter Zinsängsten, die noch einmal größer geworden sind, nachdem einige US-Währungshüter signalisiert hatten, die Inflation aggressiv bekämpfen zu wollen.

Auch US-Konjunkturdaten gaben kaum Anlass zur Freude. So fielen die Umsätze im wichtigen US-Einzelhandel im Dezember deutlich stärker als erwartet. Die Industrieproduktion für Dezember konnte mit den Erwartungen ebenfalls nicht mithalten. Auch das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima enttäuschte und fiel im Januar auf den niedrigsten Stand seit über zehn Jahren. Der Preisauftrieb der von den USA importierten Gütern schwächte sich dagegen im Dezember stärker als gedacht ab.

Den Auftakt bei den Unternehmenszahlen für das vierte Quartal machten vor dem Wochenende traditionell einige Großbanken, deren Ergebnisse jedoch mehrheitlich die Erwartungen nicht erfüllten.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten war am Dienstag keine einheitliche Richtung auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor im Dienstagsahandel 0,23 Prozent und schloss bei 28.240 Punkten.

Der Shanghai Composite fuhr nterdessen Gewinne ein und verabschiedete sich mit einem Aufschlagn von 0,80 Prozent höher bei 3.569,91 Zählern. In Hongkong geht es für den Hang Seng dagegen im späten Handel 0,81 Prozent auf 24.021,47 Indexpunkte abwärts.

Die japanische Notenbank hat ihre Inflationserwartungen angesichts pandemiebedingter Lieferengpässe leicht angehoben. Die Bank of Japan (BoJ) geht aber weiterhin davon aus, dass sie ihre Zielrate von 2 Prozent zumindest in den kommenden beiden Fiskaljahren nicht erreicht wird.

In ihrem vierteljährlichen Prognosebericht zu Inflation und Wachstum projiziert die Notenbank für das Fiskaljahr 2022/23 und das darauffolgende Jahr nun eine Teuerungsrate von jeweils 1,1 Prozent. Bisher war sie von 0,9 und 1,0 Prozent ausgegangen. In diesem Fiskaljahr, das im März endet, dürften die Preise stagnieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX