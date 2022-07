Asiens Börsen freundlich -- ATX und DAX schließen höher

Die asiatischen Börsen starten freundlich in die neue Woche. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am am Freitag fester. Auch dem DAX gelang ein freundlicher Handelstag.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am letzten Handelstag der Woche stärker.

Der ATX notiert im Tagesverlauf durchgehend im grün und verabschiedete sich mit 1,74 Prozent auf 2.862,45 Einheiten höher ins Wochenende.

Am Freitag setzte der heimische Aktienmarkt wieder zu einer Erholungsbewegung an. Damit beendete die Wiener Börse die bereits seit vier Sitzungen andauernde Negativserie.

Datenseitig kamen in der Früh schwache Konjunkturzahlen aus China. Vor dem Hintergrund strenger Corona-Maßnahmen ist das chinesische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal deutlich abgesackt.

Im weiteren Verlauf standen eine Reihe von US-Datenveröffentlichungen im Kalender, darunter die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion für Juni sowie das Michigan Sentiment und der Empire-State-Index.

"Inflations- und Rezessionssorgen dominierten das Geschehen an den Finanzmärkten". Besonders auffällig war die fortgesetzte Inversion der US-Kurve. Bonds mit 10-jähriger Laufzeit rentierten niedriger als 2-jährige Papiere", hieß es von den Experten der Helaba. Eine inverse Zinskurve wird unter Fachleuten als konjunkturelles Warnsignal gewertet. Häufig sind inverse Zinskurven Vorboten wirtschaftlicher Rezessionen.

DEUTSCHLAND

Die deutschen Anleger wagten sich am Freitag wieder aus der Deckung.

Der DAX versuchte sich nach dem gestrigen Verlusttag heute ebenfalls an einer Erholung. Seine Gewinne konnte der deutsche Leitindex seit Beginn der Sitzung ausbauen. Zur Schlussglocke stand ein deutlicher Gewinn von 2,76 Prozent auf 12.864,72 Zähler an der Tafel.

Zum Ende einer schwachen Woche hat der DAX deutlich zugelegt. Am Freitagnachmittag dämmte der deutsche Leitindex seinen Wochenverlust auf zwei Prozent ein.

Erfreuliche US-Konjunkturdaten hatten einen moderat positiven Einfluss, auch wenn es nicht zu einem neuen Tageshoch reichte - die zuvor veröffentlichten, neuen Geschäftszahlen aus dem US-Bankensektor fielen durchwachsen aus und ließen den DAX kalt.

"Auf den Ausverkauf folgt auch diesmal der Erholungsversuch", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Marktentwicklung.

WALL STREET

Die Stimmung an den US-Börsen stabilisierte sich zum Ende der Handelswoche.

So eröffnete der Dow Jones mit einem moderaten Gewinn und vergrößerte diesen anschließend noch. Letztlich notierte er 2,14 Prozent höher bei 31.286,02 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte nach einem starken Start weiter zu. Bis zum Handelsende kletterte er um 1,79 Prozent auf 11.452,42 Zähler.

Die US-Aktienmärkte sind am Freitag dank robuster Konjunkturdaten auf Erholungskurs gegangen. So steigerte der Einzelhandel seine Umsätze im Juni stärker als erwartet. Ferner verbesserte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York - gemessen am Empire-State-Index - im Juli überraschend und deutlich. Zudem schwächte sich der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern im Juni erneut ab.

Damit nahm eine Börsenwoche ein Ende, die von wechselnden Erwartungen an eine Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank und den Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum geprägt war. Die Anleger schraubten ihre Erwartungen zurück, wie aggressiv die Fed die Zinssätze anheben wird, um die Inflation zu bekämpfen. Die Wetten auf eine Zinserhöhung um einen Prozentpunkt im Juli wurden zuletzt auf 0,75 Prozentpunkte revidiert.

Aus Unternehmenssicht stand die beginnende Quartalsberichtssaison im Mittelpunkt des Interesses. Am Freitag veröffentlichte unter anderem Citigroup ihre Zahlen. Dabei legten die gesamten Erträge um überraschend starke elf Prozent zu. Insgesamt übertrafen die Kennziffern die Erwartungen der Analysten deutlich.

Eine deutlich erhöhte Risikovorsorge für faule Kredite angesichts gestiegener Rezessionsgefahr ließ den Gewinn beim US-Geldhaus Wells Fargo einbrechen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost starten freundlich in die neue Handelswoche.

In Tokio findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Zuletzt schloss der Leitindex Nikkei an Freitag 0,54 Prozent höher bei 26'788,47 Punkten.

In China geht es aufwärts. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite aktuell (06:39 Uhr) um 1,49 Prozent auf 3'276,17 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong zieht um 2,58 Prozent auf 20'820,87 Zähler an.

Mit positiven Vorgaben von der Wall Street zeigen sich die ostasiatischen Börsen zu Wochenbeginn mit Aufschlägen. Dort war es nach fünf Handelstagen mit Abgaben wieder aufwärts gegangen. Auslöser waren schwindende Sorgen, dass die US-Notenbank bei ihrer kommenden Sitzung den Leitzins gleich um 100 Basispunkte nach oben nehmen könnte. Ein weiterer Zinsschritt um 75 Basispunkte gilt auf der Sitzung am 27. Juli dagegen als mehrheitlich ausgemachte Sache, um die weiter hohe Inflation einzudämmen. Dazu kamen gute US-Konjunkturdaten, welche die Hoffnung schürten, dass die USA im Zuge der Zinserhöhungen nicht in eine Rezession abrutschen werden.

Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, forderte zuletzt eine stärkere Zinserhöhung. Er sprach sich für eine Erhöhung der Zinsen auf 3,75 bis 4 Prozent in diesem Jahr aus. Bisher hatte er für einen Anstieg auf 3,5 Prozent geworben. Die Fed müsse dieses Jahr aggressiver vorgehen, um die "hartnäckig hohe Inflation" einzudämmen. Auf die Höhe des Zinsschritts bei der kommenden Sitzung wollte sich Bullard nicht festlegen.

In China sprechen Marktbeobachter auch von einer Erholung von den kräftigen Abgaben am Freitag, als das unter Erwarten ausgefallene chinesische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal für einen kräftigen Rücksetzer gesorgt hatte.

