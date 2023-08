ATX und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mit roten Vorzeichen

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Freitag nachgeben. Die asiatischen Börsen präsentieren sich zum Wochenausklang in Rot.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte sich am Freitag abwärts bewegen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,4 Prozent tiefer bei 3.114 Punkten.

"Nach dem wegen des 'hawkish' aufgenommenen FOMC-Sitzungsprotokolls schwachen Handelsbeginn haben sich die Märkte wieder stabilisiert. Wesentliche Veränderungen sind mithin weder bei Renten und Aktien noch beim Euro zu konstatieren", kommentierten die Experten der Helaba die Lage am Markt am Vortag.

Als belastend sei die technische Situation beim S&P-500 zu bezeichnen, erläuterte die Helaba weiter. "Nicht nur intakte Verkaufssignale sind zu konstatieren, sondern weiter nachgebenden Indikatoren, sowie ein neues Impulstief (4.364). Zudem wurde die 55-Tagelinie zur Wochenmitte unterschritten."

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage zum Wochenschluss zunächst dünn.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden sich die Anleger am Freitag voraussichtlich zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt verliert der DAX 0,3 Prozent auf 15.628 Punkte.

"Die Luft aus dem Aktienmarkt scheint raus und die Rally-Pause seit Monatsanfang noch nicht beendet", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Die Anleger stünden vor zwei Problemen: Erstens stiegen die Realzinsen wieder und zweitens sende die Konjunktur in China immer düstere Signale aus.

Die Vorgaben aus dem späten Handel an der Wall Street sind erneut negativ. Asiens Börsen melden am Freitag ebenfalls Verluste. Der Stimmung nicht förderlich war dabei die Nachricht, dass der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande wohl in den USA Gläubigerschutz beantragt hat. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg und andere US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichteten, beantragte der Konzern in Manhattan Gläubigerschutz nach Kapitel 15. Damit wolle sich der Konzern vor Forderungen von Gläubigern in den USA schützen.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Donnerstag die Bären.

Der Dow Jones Index startete etwas höher, drehte im Verlauf jedoch ins Minus und gab letztlich um 0,84 Prozent auf 34.474,83 Punkte nach. Der NASDAQ Composite legte anfänglich zu, fiel im Laufe des Tages jedoch ebenfalls in die Verlustzone. Zum Handelsende notierte er 1,17 Prozent tiefer bei 13.316,93 Zählern.

Erneut besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten ließen die Sorgen der Investoren erneut zunehmen, dass die US-Notenbank weitere Zinserhöhungen vornehmen könnte.

Die zuletzt mehrheitlich über den Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten und die Kommentare der US-Notenbank "haben einige Anleger dazu veranlasst, darüber nachzudenken, ob die Tatsache, dass die Märkte einen Sieg gegen die Inflation eingepreist hatten, nicht zu früh kam und ob die höheren Zinssätze in jedem Fall länger als erwartet bestehen bleiben könnten", so Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor.

"Technologieaktien gelten als besonders anfällig für höhere Zinsen, so dass der NASDAQ und in gewissem Maße auch der S&P 500 die Hauptlast der jüngsten Verkaufswelle zu tragen hatten", fügte Hunter hinzu.

Die Serie guter US-Konjunkturdaten setzte sich derweil fort. Der Philadelphia-Fed-Index für August erhöhte sich auf plus 12,0 von minus 13,5. Die Ökonomen hatten lediglich mit einer leichten Erholung auf minus 10,0 gerechnet. Auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe haben sich etwas stärker reduziert als prognostiziert, was auf einen weiter robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Allerdings wurde der Wert für die Vorwoche nach oben revidiert.

ASIEN

An den Börsen in Fernost haben am reitag die Bären das Ruder übernommen.

In Tokio verbucht der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:40 Uhr) einen Verlust von 0,59 Prozent bei 31.439,24 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,06 Prozent auf 3.161,97 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng 1,12 Prozent auf 18.120,90 Punkte ab.

Die Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten bleibt auch am Freitag eingetrübt. Nach erneuten Verlusten an der Wall Street geht es auch dort mit den Indizes nach unten. Die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen könnte, um die weiter zu hohe Inflation in den Griff zu bekommen, sei weiter das dominierende und belastende Thema an den Börsen, heißt es im Handel. Bereits seit einigen Tagen ziehen die Marktzinsen in den USA stark an, womit Anleihen gegenüber Aktien zunehmen an Attraktivität gewinnen.

Dazu kommt die maue Konjunktur in China als Bremser. Wie ernst die Lage ist wird untermauert von überraschenden Zinssenkungen der chinesischen Notenbank zu Wochenbeginn und in Aussicht gestellten weiteren Stützungsmaßnahmen, um der schwachen Binnennachfrage und den Risiken in einigen "Schlüsselbereichen" wie dem Wohnungsbau zu begegnen. In ihrem geldpolitischen Bericht für das zweite Quartal kündigte die Notenbank außerdem an, den Wechselkurs des Yuan zu stabilisieren.

Nicht nur in China sind derweil die Blicke weiter auf den mit Problemen kämpfenden chinesischen Immobiliensektor gerichtet. Die Nachricht, dass der Immobilienriese China Evergrande in den USA Konkurs angemeldet hat, schürt die Sorge um die Stabilität der wichtigen Branche weiter. Dies könne die positiven Impulse zunichtemachen, die von der chinesischen Zentralbank ausgingen, heißt es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX