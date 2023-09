Chinesische Börsen uneinheitlich -- Nikkei im Feiertag

An den wichtigsten asiatischen Märkten sind am Montag unterschiedliche Richtungen auszumachen. Der heimische Aktienmarkt wechselte am Nachmittag die Richtung. Am deutschen Aktienmarkt waren am letzten Handelstag der Woche Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich schwächer.

AUSTRIA

Am heimische Aktienmarkt ging es am Freitagnachmittag abwärts.

Der ATX zeigte sich kurz nach Handelsbeginn noch fester, konnte im Verlauf seine Gewinne jedoch nicht halten und rutschte unter die Nulllinie. Er ging 0,22 Prozent tiefer bei 3.182,55 Punkten ins Wochenende.

Am sogenannten "Hexensabbat" liefen an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus. Daher kam es mitunter zu stärkeren Kursschwankungen, weil größere Marktakteure die Kurse in die von ihnen gewünschte Richtung beeinflussen wollen. Der ATX-Verfall zu Mittag sorgte für eine Stabilisierung der Verlaufsgewinne. Knapp vor Mittag hatte der ATX sich etwas nach unten bewegt und einen Teil der Vormittagsgewinne eingebüßt, kletterte dann aber wieder auf das Niveau vom Eröffnungshandel. Zu Sitzungsschluss war es dann bei einzelnen Aktien noch zu größeren Abschlägen kommen.

Zudem wirkte die EZB-Zinserhöhung vom Vortag nach. "Die Aussicht darauf, dass der Zinserhöhungszyklus in der Eurozone womöglich beendet ist, hat die Stimmung am Aktienmarkt verbessert", schrieben die Experten der Helaba zur allgemeinen Marktlage. Im Kampf gegen die Inflation hatte die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen am Donnerstag das zehnte Mal in Serie angehoben. Zugleich signalisierte die EZB aber, dass der Zinsgipfel im Euroraum erreicht sein könnte, und dies goutierten die Aktienanleger.

Bei den heimischen Einzelwerten standen die Lenzing-Aktien im Fokus. Der österreichische Textilfaserhersteller musste die Gewinnprognose für 2023 deutlich reduzieren, die Aktie sackte ab.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren am Freitag Gewinne zu sehen.

Der DAX legte schon zu Handelsbeginn zu und bewegte sich auch im Anschluss klar in der Gewinnzone. Zur Schlussglocke vor dem Wochenende stand ein Gewinn von 0,56 Prozent auf 15.893,53 Punkte an der Tafel.

Zum großen Verfallstag an den Terminbörsen war am deutschen Aktienmarkt ein Aufschwung zu sehen. Mit dem sich anbahnenden Ende des Zinserhöhungszyklus in Europa schöpften die Anleger neuen Mut. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Aktienmärkten in Europa und hierzulande tags zuvor frischen Schwung eingehaucht. Der DAX war auf Wochensicht ins Plus gedreht: Die Notenbanker hatten zwar in ihrer mit äußerster Spannung erwarteten Sitzung den Leitzins noch einmal um 0,25 Prozent hochgesetzt; nach damit zehn Leitzinserhöhungen in Folge dürfte der straffe Anhebungskurs nach Einschätzung von Experten aber ein Ende gefunden haben.

In der kommenden Woche entscheidet nun die US-Notenbank Fed über ihren Leitzins. Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, ging davon aus, dass anders als in Europa die US-Währungshüter den Leitzins beibehalten - der im Vergleich aber auch bereits höher liegt. "Die Inflation und der Arbeitsmarkt bewegen sich aus der Sicht der Fed in die richtige Richtung, daher dürften weitere Zinsanhebungen nicht notwendig sein", schrieb Krämer. Er erwarte in einer "nicht allzu fernen Zukunft" erste Zinssenkungen in den USA.

Starke US-Einzelhandelsumsätze hatten gezeigt, wie robust der Konsum auch bei hoher Inflation geblieben ist. Auch aus China gab es positive Konjunkturdaten. Dort legte der Einzelhandelsumsatz und die Industrieproduktion stärker als erwartet zu. Das machte Hoffnung, dass die Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung wirken. Auch in den USA war die Konjunkturagenda gut gefüllt.

WALL STREET

Nach den Vortagesaufschlägen zeigte sich die Wall Street am Freitag tiefer.

Der Dow Jones Index gab bis zum Handelsschluss um 0,83 Prozent auf 34.618,24 Punkte nach. Er war zunächst kaum verändert in den Handel gegangen, hatte dann im Verlauf aber klar nachgegeben. Der NASDAQ Composite schloss mit einem Minus von 1,56 Prozent bei 13.708,33 Punkten, nachdem er bereits etwas schwächer eröffnet hatte. Anschließend fiel er immer tiefer.

Im Laufe des Freitagshandels rutschten die US-Aktienmärkte immer tiefer in negatives Terrain. Der Streik in der US-Autoindustrie werde als Bedrohung der heimischen Wirtschaft wahrgenommen, hieß es aus dem Handel.

Aktuelle US-Wirtschaftsdaten enthielten Licht und Schatten. Etwas belastend wirkten weiter steigende Renditen am Anleihemarkt. Ein wenig Rückenwind kam indessen von Konjunkturdaten aus China. Dort hatte sich die Industrieproduktion zuletzt besser entwickelt als erwartet, und auch die Einzelhandelsumsätze waren stärker gestiegen als gedacht.

Konjunkturseitig war in den USA die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im September stärker als erwartet gestiegen und hat den Sprung in die positive Zone geschafft. Der Empire State Manufacturing Index erhöhte sich auf plus 1,9 Punkte von minus 19,0 im Vormonat. Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf minus 10,0 prognostiziert. Die Importpreise waren indessen im August um 0,5 Prozent gestiegen und damit etwas stärker als mit 0,3 Prozent von Ökonomen prognostiziert. Und die Industrieproduktion hat sich im August stärker als erwartet erhöht, wie auch die Kapazitätsauslastung. Die Verbraucherstimmung hat sich derweil im September überraschend deutlich eingetrübt, wie der entsprechende Index der Uni Michigan zeigte. Die Daten werden derzeit wegen der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der Fed besonders beachtet.

ASIEN

Anleger an den Börsen in Fernost können sich zum Wochenbeginn nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei am Freitag um 1,10 Prozent stärker bei 33.533,09 Punkten. Dort findet heute aufgrund eines Feiertags kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um marginale 0,03 Prozent auf 3.118,57 Einheiten zu. In Hongkong beträgt das Minus beim Hang Seng 1,00 Prozent auf 18.001,52 Punkte (07:00 Uhr MESZ).

Von den US-Börsen kamen schwache Vorgaben. Hier hatten die Börsen aufgrund von Rezessionssorgen und eines Streiks in der US-Autoindustrie mit deutlichen Verlusten geschlossen. Die Blicke richteten sich bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank zur Wochenmitte, heißt es aus dem Markt. Die Anleger dürften sich daher zunehmend zurückhalten.

Obwohl man am Markt überwiegend darauf setzt, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 19. und 20 September keine Zinsschritte vornehmen dürfte, sind Anleger vorsichtig, was die Möglichkeit einer Zinserhöhung im November angeht, so die Analysten von NH FX.

Angesichts des Kreditwachstums, der Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsätze, die eine sequenzielle Beschleunigung aufweisen, "gibt es zaghafte Anzeichen für eine Bodenbildung bei Wachstum und Inflation in China", so die Analysten von Goldman Sachs.

Im Bemühen um den Abbau der bilateralen Spannungen haben sich hochrangige Vertreter der USA und Chinas zu einem zweitägigen Gespräch in Malta getroffen. Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, kam dort nach Angaben Washingtons am Samstag und Sonntag mit dem chinesischen Chefdiplomaten Wang Yi zusammen. "Beide Seiten führten offene, substanzielle und konstruktive Gespräche", erklärte das Weiße Haus.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX