Asiens Börsen in Rot -- ATX schließt fester -- DAX letztlich tiefer

Die asiatischen Aktienmärkte werden am zum Wochenschluss von den Bären dominiert. Der heimische Markt zog am Donnerstag an, wohingegen die deutsche Börsen Verluste verbuchte.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite.

So eröffnete der ATX stieg bereits kurz nach der Eröffnung ins Plus, baute seine Gewinne anschließend aus und schloss letztlich 0,08 Prozent höher bei 3.677,82 Punkten.

Im Blick stand am Berichtstag die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB hatte die Zinsen nach der jüngsten Senkung im Vormonat nicht erneut angetastet. Der EZB-Rat werde weiterhin einen datenabhängigen Ansatz verfolgen und von Sitzung zu Sitzung entscheiden, um die angemessene Höhe und Dauer der geldpolitischen Restriktion zu bestimmen, hieß es in einer Mitteilung.

Unternehmensseitig hatte die BAWAG im ersten Halbjahr 2024 mehr Gewinn erzielt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt blieben Anleger im Donnerstagshandel zurückhaltend.

Der DAX startete im Plus, rutschte dann aber in die Verlustzone und beendete den Handel schließlich 0,45 Prozent tiefer bei 18.354,76 Zählern.

Am Tag des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) blieben Anleger vorsichtig.

An den globalen Aktienmärkten war in den vergangenen Tagen ein Favoritenwechsel zu beobachten, hin zu den US-Börsen und dort raus aus der Technologiebranche und rein in Standardwerte. Während der Dow Jones Industrial am Mittwoch erstmals über die Marke von 41.000 Punkte gestiegen war, war an der NASDAQ Korrektur angesagt. Am Donnerstag zeichnete sich dort aber eine gewisse Erholung ab.

Bei der EZB hatte sich am Donnerstag in Sachen Leitzins nichts getan. Zum weiteren Zinskurs hieß es in der Mitteilung: "Der EZB-Rat ist entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Inflation rechtzeitig zu ihrem mittelfristigen Ziel von 2 Prozent zurückkehrt. Er wird die Leitzinsen so lange ausreichend restriktiv halten, wie es zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist."

WALL STREET

Die US-Märkte verbuchten am Donnerstag Verluste.

Der Dow Jones legte nach einem schwachen Start zu. Dabei verzeichnete er erneut einen Rekord und knackte die Marke von 41.300 Punkten. Doch dann hat der Wind gedreht, das Börsenbarometer fiel tief ins Minus und schloss 1,29 Prozent schwächer bei 40.664,89 Punkten.

Der NASDAQ Composite fiel nach einer positiven Eeröffnung in die Verlustzone zurück und beendete den Handelstag 0,70 Prozent leichter bei 17.871,22 Stellen.

Chip-Aktien fielen erneut aufgrund von Befürchtungen strengerer Exportbeschränkungen nach China. Zudem verstärkte der Tonfall auf dem Parteitag der US-Republikaner die Sorge vor neuen Handelskriegen - auch mit befreundeten Regionen wie Taiwan, Südkorea und Europa, hieß es laut dpa im Handel. Gerade Technologietitel seien in diesem Jahr wegen des KI-Booms sehr gut gelaufen, das Störfeuer von Präsidentschaftskandidat Donald Trump und seinen Getreuen verstärke die Neigung zu Gewinnmitnahmen.

Derweil mehren sich Presseberichten zufolge die Stimmen aus der eigenen Partei, dass der demokratische US-Präsident Joe Biden seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit aufgeben sollte. Ein Kandidatenwechsel würde die in einem Wahljahr ohnehin bestehenden politischen Unsicherheiten noch verstärken, was den Anlegern wenig behagen dürfte.

Konjunkturseitig haben mehr Amerikaner in der vergangenen Woche erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt als erwartet. Der Philadelphia Fed Index stieg im Juli überraschend deutlich.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:41 Uhr) einnm Verlust von 0,23 Prozent bei 40.033,44 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,08 Prozent auf 2.974,63 Zähler. Daneben gibt der Hang Seng in Hongkong um 2,12 Prozent auf 17.401,86 Einheiten ab.

Schwache Vorgaben der Wall Street sorgen zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien erneut für Abgaben. Die Quartalszahlen von TSMC stützen dagegen kaum. Der weltgrößte Chiphersteller hatte einen Gewinnsprung verzeichnet und dabei die Markterwartung übertroffen.

In China stehen stehen die Ergebnisse des "dritten Plenums" im Blick, ein Treffen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas. Wie erwartet fehlen im Abschlusskommuniqué Details zu den Wirtschaftsreformen, aber es werden die meisten richtigen Dinge erwähnt, so Moody's Analytics. Zu den vagen Zielen gehörten die Suche nach neuen Wachstumstreibern und die Ausweitung der Inlandsnachfrage, so Ökonom Harry Murphy Cruise.

Die oberste Führung scheint den externen Herausforderungen aufmerksamer gegenüberzustehen und fordert die Schaffung eines günstigeren externen Umfelds, heißt es von Goldman Sachs. Dies deutet darauf hin, dass die Lockerung der Politik im Laufe des Jahres fortgesetzt werden könnte, um das Wachstum anzukurbeln, insbesondere nach einem schwachen BIP im zweiten Quartal und einer immer noch lauen Inlandsnachfrage, ergänzen die Analysten.

