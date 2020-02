ATX schwächer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag unter seinem Vortagesschluss. Der DAX bewegt sich in einer engen Range um die Nulllinie. Die Aktienmärkte in Fernost weisen am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen aus.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag etwas leichter.

Der Leitindex ATX weist am Donnerstagmorgen rote Vorzeichen aus.

In einer überwiegend negativen europäischen Börsenlandschaft weist auch der ATX einen moderaten Rückgang auf. Die starken Handelsimpulse werden international noch vermisst. Unverändert steht zudem die Ausbreitung des Coronavirus in China im Blickfeld der Anleger und damit verbundene Sorgen über negative wirtschaftliche Auswirkungen.

Auf Unternehmensebene rücken am heimischen Markt UNIQA und CA Immo mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure. Der UNIQA-Versicherungskonzern hat voriges Jahr - bereinigt um den außerordentlichen Erlös aus dem Casinos-Anteilsverkauf 2018 - beim Ergebnis vor Steuern (EGT) einen 19,5-prozentigen Anstieg erzielt.

CA Immo erwartet auf Basis von unabhängigen externen Gutachten für 2019 ein Ergebnis aus der Immobilienbewertung von über 450 Mio. Euro.

Des weiteren steht Infineon im Fokus: Der Halbleiterkonzern will bis 2025 eine Rekord-Investition tätigen und in Villach ein High-Tech-Chip-Fabrik errichten.

Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Donnerstag Zurückhaltung.

Der DAX eröffnete 0,11 Prozent tiefer bei 13.774,44 Punkten und bleibt auch anschließend auf diesem Niveau.

Nach dem am Vortag nur knapp verpassten Rekordhoch zeigt sich der DAX am Donnerstag nur wenig verändert. Die "Schaukelbörse" auf hohem Kursniveau setze sich fort, hieß es am Morgen vom Londoner Handelshaus Liberum.

Die Sorgen vor dem Coronavirus ebben nicht ab. Zwar ging die Zahl der Neuinfektionen in China nach offiziellen Angaben auf den tiefsten Stand seit Wochen zurück - allerdings sorgt eine erneut geänderte Zählweise für Verwirrung. Zudem meldete Südkorea einen deutlichen Anstieg der Coronavirus-Fälle.

Die Maßnahmen der chinesischen Notenbank zur Stützung der Wirtschaft reichen laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zunächst nicht aus, um die Angst der Börsianer vor einer weiteren Ausbreitung des Virus zu bekämpfen.

In deutschland setzt sich die Berichtssaison fort mit Zahlen von Fresenius und dessen Tochter Fresenius Medical Care (FMC), als auch MTU aus dem DAX.

Im Blick mit Geschäftszahlen stehen zudem einige Unternehmen aus den hinteren DAX-Reihen, etwa der Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB oder der Vakuumpumpenhersteller Pfeifffer Vacuum.

WALL STREET

Die Wall Street verbucht im Mittwochshandel kleine Aufschläge.

Der Dow Jones wies zum Start einen Aufschlag aus und hielt sich in der Gewinnzone, bis er 0,39 Prozent fester bei 29.347,42 Einheiten schloss. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite eröffnete den Tag im Plus und schaffte es sogar auf ein neues Allzeithoch bei 9.838,37 Punkten. Bis zum Handelsende kletterte er 0,87 Prozent ins Plus auf 9.817,18 Zähler.

Anleger konzentrierten sich auf die positiven Schlagzeilen und klammern die negativen aus. Zu den positiven zählen, dass die chinesische Regierung mit neuen Massnahmen versucht, die wirtschaftlichen Folgen durch die Coronavirus-Epidemie einzudämmen. So werden etwa Finanzhilfen oder Fusionsprojekte für die grossen Fluglinien des Landes in Erwägung gezogen. Das chinesische Industrieministerium will derweil Fabriken mit Technologieunternehmen verbinden, um schwache Glieder in deren Lieferketten zu identifizieren.

Zur besseren Stimmung trug zudem bei, dass die offiziellen Fallzahlen bei Neuinfektionen rückläufig sind.

Mit grossen Interesse verfolgten Anleger das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das im späten Handel veröffentlicht wurde.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Donnerstag uneinig.

In Tokio steht der Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,30 Prozent höher bei 23'470,15 Indexeinheiten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil 0,88 Prozent zu auf 3'001,65 Zähler. Daneben verbucht der Hang Seng in Hongkong ein Minus von 0,67 Prozent auf 27'469,44 Punkte.

In gegenläufige Richtungen marschieren die Börsen an den Plätzen in Asien am Donnerstag. Die Vorgaben von der Wall Street sind verhalten positiv. Gestützt werden die Märkte auch weiter von den geplanten Stimulusmaßnahmen in China und Südkorea. Zudem ist die Zahl der in China täglich offiziell neu registrierten Corona Krankheitsfälle auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat gesunken.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa