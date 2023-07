Berichtssaison im Fokus: ATX verbucht Gewinne -- DAX fester -- Asiens Börsen geben letztlich nach

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag freundlich. Der deutsche Leitindex dreht im Verlauf ins Plus. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag schwächer.

AUSTRIA

Der ATX verbucht am Donnerstag Gewinne.

Der ATX bewegte sich bereits kurz nach Handelsstart in der Gewinnzone und legt aktuell weiter zu.

Die Zinserhöhungserwartungen hätten sich zurückgebildet, schrieben die Analysten der Helaba in der Früh. "In den USA war in den letzten Tagen der schwächere Preisdruck dafür verantwortlich und eher enttäuschende Konjunkturdaten." Währenddessen hätten sich EZB-Ratsmitglieder jüngst mit eher vorsichtigen Einschätzungen hervorgetan.

Laut den Commerzbank-Marktexperten suchen die Anleger dann weiter nach Rückschlüssen aus den Ergebnissen der brummenden Berichtssaison, bleiben aber vor der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche vorsichtig.

Datenseitig seien dann die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe am Nachmittag zu beachten. "Nur ein überraschend kräftiger Rückgang der Erstanträge könnte Erwartungen weiterer Zinserhöhung (der US-Notenbank Fed; Anm.) wieder forcieren", so die Helaba-Experten.

In Frankreich bleibt die Unternehmensstimmung stabil. Im Juli lag das Geschäftsklima wie im Vormonat bei 100 Punkten, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag freundlich.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,31 Prozent tiefer bei 16.059,22 Punkten. Im Verlauf dreht er jedoch ins Plus.

Tags zuvor hatte es der DAX mit 16.240 Punkten zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit dem Rekordhoch Mitte Juni bei 16.427 Punkten geschafft. Es fehlte aber an weiteren Käufen und der kleine Ausbruchsversuch wurde ausgebremst.

An der Wall Street gab es am Mittwoch leichte Gewinne im Dow Jones Industrial und S&P 500, die ihre Tageshochs aber ebenfalls nicht halten konnten. Laut den Commerzbank-Marktexperten suchen die Anleger weiter nach Rückschlüssen aus den Ergebnissen der brummenden Berichtssaison, bleiben aber vor der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche vorsichtig.

WALL STREET

An der Wall Street standen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung.

Der Dow Jones Index zeigte sich zum Ertönen der Startglocke bereits etwas fester. Im Anschluss machte er sich weiter in die Gewinnzone auf. Dabei ließ er auch die Marke von 35.000 Einheiten hinter sich. Aus dem Handel verabschiedete er sich letztlich 0,31 Prozent stärker bei 35.060,81 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenso höher und konnte sein grünes Vorzeichen dann behalten. Sein Schlussstand: 14.358,02 Stellen (+0,03 Prozent).

Teilnehmer hofften, dass gute Unternehmensergebnisse zur Fortsetzung der Rally beitragen können. Die Ergebnisse aus dem Bankensektor, die den Auftakt zur Berichtssaison für das zweite Quartal machten, kamen bei den Anlegern im Allgemeinen gut an. Bei den Einzelwerten standen Goldman Sachs im Fokus mit dem Quartalsbericht des Investmenthauses. Die Einnahme der Bank im Geschäft mit festverzinsten Wertpapieren blieben hinter den Erwartungen zurück.

Aktien profitierten zuletzt von der Erwartung, dass es mit den Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed bald vorbei sein könnte. Am US-Bondmarkt haben die Renditen jüngst kräftig nachgegeben. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel am Mittwoch zeitweise auf den niedrigsten Stand seit Ende Juni.

ASIEN

An den asiatischen Börsen hat sich am Donnerstag im Handelsverlauf eine leichtere Tendenz durchgesetzt.

Der japanische Leitindex Nikkei notierte zum Handelsende 1,23 Prozent im Minus bei 32.490,52 Punkten.

Der Shanghai Composite gab 0,92 Prozent auf 3.169,52 Stellen nach. Der Hang Seng in Hongkong verlor letztlich 0,13 Prozent auf 18.928,023 Zähler.

In Tokio sprachen Teilnehmer von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Manche verwiesen aber auch auf das unter Erwarten ausgefallene Wachstum der japanischen Exporte im Juni als Bremser.

An den anderen Plätzen wurde eher abwartend agiert im Hinblick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche und die anstehenden Unternehmensergebnisse im Rahmen der angelaufenen Berichtssaison.

