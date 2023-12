ATX und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte in Grün. In Asien finden die Märkte am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt legt am Mittwoch zu.

So eröffnete der ATX 1,1 Prozent höher bei 3.420 Punkten.

Positive Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert. Der Dow Jones konnte erneut ein Rekordhoch markieren. Investoren setzen weiter auf sinkende Zinsen, wovon die Aktienbörsen profitieren. US-Datenveröffentlichungen dominieren den Kalender heute und in den nächsten Tagen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt RBI und STRABAG im Fokus.

DEUTSCHLAND

Die Anleger in Frankfurt greif zur Wochenmitte zu.

So startete der DAX 0,21 Prozent fester bei 16.779,41 Zähler.

Während einige nach der großen Rekordjagd hierzulande noch auf eine kleine Weihnachtsrally hoffen, scheint die Luft hierzu immer dünner. In der vergangenen Woche war der DAX angetrieben durch die erhofften Zinssenkungssignale der US-Notenbank Fed für 2024 auf ein Rekordhoch von 17'003 Punkte geschossen. Die europäischen Kollegen von der EZB waren anschliessend aber deutlich defensiver geblieben und hatten damit die DAX-Rally wieder ausgebremst. Weiter beeindruckend bleibt indes die jüngste Gewinnserie an der Wall Street mit nun neun Tagen im Plus im Dow Jones Industrial.

Da inzwischen immer mehr Marktteilnehmer ihre Bücher für dieses Jahr schliessen und sich in den Weihnachtsurlaub verabschieden, flacht dies- und jenseits des Atlantiks die Handelsaktivität allmählich ab. Dadurch kommt es, dass bereits unterdurchschnittliche Umsätze für grössere Kursbewegungen sorgen können.

WALL STREET

m Dienstag präsentierten sich die US-Märkte freundlich.

Der Dow Jones Index erreichte bei 37.557,98 Punkten ein neues Rekordhoch und legte 0,68 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte bei 15.003,22 Zählern ein neues Allzeithoch - das Plus betrug 0,66 Prozent.

Die anhaltende Hoffnung auf Zinssenkungen im kommenden Jahr hat die US-Börsen am Dienstag gestützt. Die Anleger reagierten erleichtert darauf, dass am Anleihenmarkt die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere unter vier Prozent blieb. Dem US-Leitindex Dow Jones Industrial und dem technologielastigen NASDAQ 100 reichten damit moderate Kursgewinne, um historische Höchststände zu erreichen. "Die Rally an den US-Aktienmärkten geht weiter", schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Die Analysten der britischen Bank HSBC hatten jüngst für den Dow perspektivisch die Marke von 40'000 Zählern ins Spiel gebracht. In den noch ausstehenden Handelstagen 2023 dürfte es vor allem die Frage sein, ob Anleger vor dem Jahresultimo noch "Kasse machen" und Kursgewinne mitnehmen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost entwickeln sich am Mittwoch uneinheitlich.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 1,37 Prozent auf 33.675,94 Indexpunkten. In Japan stützte derweil weiter, dass die japanische Notenbank am Vortag ihren lockeren Kurs bestätigt hatte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite aktuell (08:48 Uhr) 1,03 Prozent auf 2.902,11 Punkte. In Hongkong kann der Hang Seng um 0,50 Prozent auf 16.587,34 Zähler zulegen.

Die Aktienmärkte in Ostasien haben sich überwiegend der freundlichen Vorgabe der Wall Street angeschlossen, wo der Dow-Jones-Index und der NASDAQ-100-Index neue Rekordhochs markierten. An den US-Börsen wurde weiter Zinssenkungsfantasie gespielt. Einmal mehr wurden dabei Stimmen aus Kreisen der US-Notenbank ignoriert. Der Präsident der Notenbankfiliale Atlanta, Raphael Bostic, hatte gesagt, die Fed werde 2024 die Zinsen nur zweimal senken. Dagegen werden am US-Aktienmarkt bereits mindestens fünf Zinssenkungen gespielt. Zugleich setzen die Akteure darauf, dass eine Rezession vermieden werden kann.

An den chinesischen Börsen bremste, dass die chinesische Notenbank ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen unverändert beließ und nicht etwa senkte - zumal viele Marktteilnehmer weiter auf staatliche und geldpolitische Unterstützungsmaßnahmen für die maue Konjunktur warten. Der einjährige Referenz-Zinssatz bleibt bei 3,45 und der fünfjährige bei 4,2 Prozent.

