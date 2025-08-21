Zurückhaltung vor Jackson Hole: Asiens Börsen uneins

An den Märkten in Asien sind am Donnerstag gemischte Vorzeichen zu sehen. Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Mittwoch niedriger. Der Dow zeigte sich kaum verändert.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch schwächer.

Der ATX blieb nach einem negativen Start in der Verlustzone und schloss 0,83 Prozent schwächer bei 4.808,39 Zählern.

Der heimische Aktienmarkt wird zum Handelsstart am Donnerstag leicht höher erwartet. Notenbanker und Ökonomen treffen am Berichtstag in Jackson Hole ein, wobei die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell am Freitag im Mittelpunkt steht. Hier erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Dabei geht es darum, ob aus seinen Aussagen in Richtung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte per September zu interpretieren sind oder ob er sich alle Türen offen lässt. Gleichzeitig verschärft US-Präsident Donald Trump seine Angriffe auf die Fed und erwägt nach Medienberichten, Gouverneurin Lisa Cook zum Rücktritt zu drängen. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung setzt vor diesem Hintergrund keinen Impuls.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte abwärts.

Der DAX verblieb nach einer negativen Eröffnung auf rotem Terrain und ging letztlich 0,60 Prozent tiefer bei 24.276,97 Punkten in den Feierabend.

Der DAX dürfte am Donnerstag ohne klaren Trend bleiben. Nach den Verlusten am Vortag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn wieder etwas höher. Damit kommt der DAX wieder etwas auf sein Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten zu. Die US-Technologiewerte haben ihre Korrektur im US-Handel tags zuvor zwar ausgeweitet. Der NASDAQ 100 dämmte seine Verluste allerdings im Handelsverlauf deutlich ein - auch noch nach dem europäischen Handelsende.

WALL STREET

An der Wall Street hielten sich die Anleger am Mittwoch zurück.

Nachdem der Dow Jones schon quasi unverändert eröffnet hatte, verbuchte er auch im Verlauf kaum Bewegung und schloss schliesslich minimale 0,04 Prozent höher bei 44.938,31 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab daneben nach und verlor bis Handelsende 0,67 Prozent auf 21.172,86 Zähler.

Erneut wurden Technologieaktien gemieden mit Warnungen, die KI-Begeisterung könnte zu weit gelaufen sein und wie eine Blase platzen.

Konjunkturseitig ist der Tageskalender leer. Im späten Handelsverlauf wurde das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht. Dieses zeigt, dass die meisten Fed-Vertreter die Gefahr einer anhaltend hohen Inflation größer einschätzen als mögliche Belastungen am Arbeitsmarkt. Zugleich verschärft Trumps Zollpolitik die Uneinigkeit innerhalb des Zinsausschusses. Bereits im Vormonat hatte die US-Notenbank den Leitzins in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent unverändert gelassen. Ausschlaggebend dafür war die zunehmende Unsicherheit nach einer spürbaren Abkühlung der Wirtschaft im ersten Halbjahr. In ihrer Stellungnahme beschrieben die Währungshüter den Arbeitsmarkt als "stark", die Inflation dagegen weiterhin als "relativ hoch".

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 gegen 6:50 Uhr unserer Zeit 0,61 Prozent auf 42.628 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 0,35 Prozent auf 3.780 Zähler zu.

In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um moderate 0,10 Prozent auf 25.141 Stellen nach.

Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstag. Damit werden die uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street, wo Technologiewerte erneut unter Druck standen, weitgehend ignoriert.

In China steigt der Optimismus in Bezug auf eine konjunkturelle Erholung, heißt es von Marktteilnehmern. Die People's Bank of China (PBoC) hatte ihren Leitzins für Kredite am Vortag wie erwartet unverändert gelassen. Der Markt setzt auf weitere Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung.

In Japan verweisen Marktteilnehmer hingegen auf Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekordhochs. Zudem herrscht Zurückhaltung im Vorfeld der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag. Hier erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung setzt vor diesem Hintergrund keinen Impuls.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX