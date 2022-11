Asiens Börsen überwiegend schwächer -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen ins Wochenende -- DAX schließt im Plus

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am ersten Handelstag dieser Woche abwärts. Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich im Freitagshandel deutlich höher.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag kräftig an.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn leicht im Plus und baute seine Gewinne im Laufe des Tages deutlich aus. Letztlich verabschiedete er sich 1,58 Prozent höher bei 3.225,43 Punkten ins Wochenende.

Kurz vor Handelsbeginn war bekannt geworden, dass die Regierung deutliche Eingriffe in die Erlöse von Öl- und Gasfirmen aber auch von Stromerzeugern vorsieht. Damit sollen zwei bis vier Milliarden Euro an Einnahmen generiert werden, die zur Unterstützung von Haushalten und Firmen zur Verfügung stehen sollen. Bei Öl- und Gasfirmen soll ein Teil des Gewinns abgeschöpft werden, bei Stromerzeugern werden die Erlöse gedeckelt.

Die Maßnahmen sind bis Ende 2023 befristet und gelten für die Gewinnabschöpfung bei fossilen Unternehmen rückwirkend ab 1. Juli, für die Obergrenze bei Stromerzeugern ab 1. Dezember 2022. Aktien von Versorgern reagierten auf die Nachrichten mit deutlichen Kurssprüngen.

Daneben blieb es meldungsseitig sehr ruhig, die Berichtssaison legte zum Wochenausklang eine Pause ein, und auch datenseitig standen nur wenige Veröffentlichungen im Kalender.

Im Fokus stehen außerdem weiterhin die Entwicklung der Inflation und die Zinserhöhungen durch die Notenbanken - die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen weiter anheben. Dabei müsse die EZB womöglich in Kauf nehmen, dass durch die Maßnahmen die Konjunktur gedämpft wird, sagte sie am Freitag. Wie weit die Notenbank dabei gehen werde und mit welchem Tempo, werde durch den Inflationsausblick bestimmt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex konnte am letzten Handelstag der Woche zulegen.

Der DAX eröffnete bereits im Plus und konnte im Verlauf tiefer in die Gewinnzone vordringen. Bis zum Handelsende kletterte er um 1,16 Prozent auf 14.431,86 Zähler.

Nach einem bereits schwungvollen Start eroberte der deutsche Leitindex bis zum Mittag die Marke von 14.400 Punkten zurück, über die er sich zu Wochenbeginn erstmals seit Monaten geschwungen hatte. Börsianern zufolge fehlen derzeit jedoch größere Kurstreiber, die das Kursbarometer in noch luftigere Höhen befördern könnten.

Nach Gewinnen von mehr als 20 Prozent seit dem Tief Ende September war die Aufholjagd im DAX in dieser Woche ins Stottern gekommen. Auch an vielen anderen Weltbörsen stockte die Rally. Börsianer sprechen ohnehin von einem mittlerweile überkauften Niveau. In den USA mehren sich zudem die Zweifel, dass die US-Notenbank Fed tatsächlich ihr Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln könnte - genau diese Hoffnung hatte die Rally an den internationalen Handelsplätzen in den vergangenen Wochen gespeist.

Der DAX scheine gleichwohl in diesen Tagen nicht wirklich "kleinzukriegen", konstatierte Jürgen Molnar von Robomarkets. Eine echte Korrektur lasse weiter auf sich warten. Christian Henke vom Broker IG sprach von einer "Pattsituation". So fehle es auf der einen Seite an Anschlusskäufen, auf der anderen Seite wollten die Investoren auch nicht verkaufen.

Auf Unternehmensseite standen lediglich noch Zahlen aus den hinteren Börsenreihen auf der Agenda. Die Anleger konzentrierten sich daher vorrangig auf Analystenstudien.

WALL STREET

Nach dem schwächeren Vortag fanden die US-Börsen zum Wochenschluss keine gemeinsame Richtung.

So eröffnete der Dow Jones etwas fester und hielt sich auch im Verlauf auf grünem Terrain. Zum Handelsende notierte er 0,59 Prozent höher bei 33.745,69 Punkten. Der NASDAQ Composite fiel nach einem festeren Start zeitweise ins Minus. Bis zum Handelsende konnte er seine Verluste jedoch ausgleichen und ging marginale 0,01 Prozent im Plus bei 11.146,06 Zählern in den Feierabend.

Die Anleger blieben vorsichtig nach der jüngsten Rally. Vor allem Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank Fed dämpften zuletzt die Stimmung.

Die Wall Street und die NASDAQ-Börsen waren in den vergangenen Woche besonders durch den nachlassenden Inflationsdruck in den USA angefeuert worden. Hoffnung hatte sich breit gemacht, dass die Fed womöglich bald schon weniger aggressiv an der Zinsschraube drehen könnte. Inzwischen meldeten sich allerdings vermehrt Fed-Mitglieder zu Wort, deren Kommentare derlei Erwartungen entgegenstehen. Ein weiteres wichtiges Thema für die Richtung an den Börsen bleibt außerdem Chinas Umgang mit der Corona-Pandemie.

ASIEN

Die Börsen in Asien verbuchen am Montag teils deutliche Abschläge.

In Tokio verzeichnet der Nikkei aktuell (06:45 Uhr) einen kleinen Gewinn von 0,01 Prozent bei 27.902,15 Punkten.

In China dominieren hingegen die Bären. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,50 Prozent auf 3.081,70 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,73 Prozent auf 17.681,40 Einheiten ab.

Belastet wird das Sentiment dabei von weiteren Corona-Infektionen in China, verbunden mit strengen Eindämmungsmassnahmen. Bei den Anlegern schürt dies die Sorgen vor einer weiteren wirtschaftlichen Abschwächung in China. Die chinesische Wirtschaft zeigte in den vergangenen Wochen verstärkt Anzeichen von Schwäche aufgrund neuer Coraona-Ausbrückte und verstärkten Kontrollmassnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX