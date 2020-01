ATX vorbörslich fester -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen

Der heimische Markt dürfte zur Wochenmitte Gewinne verzeichnen. Der deutsche Leitindex könnte am Mittwoch sein Rekordhoch knacken. Die Aktienmärkte in Fernost können zur Wochenmitte zulegen. Die US-Indizes schlossen mit Verlusten.

AUSTRIA

Die Wiener Börse tendiert zur Wochenmitte vorbörslich im Plus.

Der Leitindex ATX dürfte sich am Mitwoch freundlich zeigen.

Mit einem sehr freundlichen Start in den Mittwoch rechnen Händler am Morgen. Trotz der Krise um den neuen China-Virus dürfte es an den Märkten aufwärts gehen.

DEUTSCHLAND

Das deutsche Börsenbarometer könnte am Mittwoch sein Rekordhoch knacken.

Der DAX tendiert vorbörslich über seinem Höchststand von 13.596,89 Punkten.

Der DAX könnte am Mittwoch dank positiver Vorgaben aus Asien und den USA den bisherigen Rekord von Anfang 2018 übertreffen. Nachdem der Index in den vergangenen Tagen immer wieder kurz vor dem Rekordhoch 13.596,89 Zählern aus dem Januar 2018 kehrtgemacht hatte, weisen vorbörsliche Indikationen auf einen höheren Start hin.

WALL STREET

Dienstag zu Verlusten im US-Handel.

Der Dow Jones rutschte im Handelsverlauf tiefer ins Minus und schloss mit einem Abschlag von 0,51 Prozent bei 29.198,89 Punkten. Der NASDAQ Composite gab daneben 0,19 Prozent auf 9.370,81 Zähler nach.

Aktienkursverluste in Asien und nachfolgend in Europa haben am Dienstag auch den Optimisten an den US-Börsen die Laune verdorben. Die mit der neuartigen Lungenerkrankung in China verbundenen Sorgen beendeten vorerst die Rekordjagd der vergangenen Woche. Presseberichte, nach denen es auch in den USA zu einem ersten Fall einer Infektion mit dem neuen Coronavirus aus China geben soll, ließen die Anleger vorsichtig werden. So waren es denn auch Papiere von Fluggesellschaften, die am Dienstag unter Druck gerieten. Die Aktien von United Airlines und American Airlines gaben nach.

Nach Börsenschluss legen der Technologiekonzern IBM und der Streaming-Anbieter Netflix Zahlen vor. Marktbeobachter David Madden vom Broker CMC Markets sieht bei Netflix die Zahl der Neukunden als Lackmustest im Streaming-Markt, der seit dem Einstieg von Apple und Disney durch stärkere Konkurrenz gekennzeichnet ist.

ASIEN

Die asiatischen Börsen weisen am Mittwoch positive Vorzeichen aus.

In Tokio steigt der Nikkei gegen 07:00 MEZ um 0,70 Prozent auf 24.031,20 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite derweil 0,29 Prozent höher bei 3.060,96 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 1,17 Prozent auf 28.313,11 Indexpunkte.

Nach dem Kurseinbruch vor dem Hintergrund einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus am Vortag kommt es an den Börsen in Asien zur Wochenmitte zu einer leichten Erholung. Allerdings sei die Gefahr keineswegs gebannt und dürfte die Börsen noch länger belasten, heißt es.

An den von dem neuartigen Coronavirus ausgelösten Atemwegserkrankungen sind inzwischen mindestens neun Menschen gestorben. Insgesamt sei die Zahl der mit dem Erreger infizierten Menschen in der Volksrepublik auf 440 gestiegen, teilte die chinesische Regierung mit. Die bisherige Bilanz der Ausbreitung des Virus in China hatte bei sechs Toten und mehr als 300 Infizierten gelegen. Der für Gesundheitspolitik zuständige Vizeminister Li Bin warnte, dass das Virus mutieren und sich weiter ausbreiten könnte. Daher kündigte der Gesundheitsausschuss der chinesischen Regierung verstärkte Vorsorgemaßnahmen während des Reiseverkehrs rund um den chinesischen Neujahrstag an. Derweil ist in den USA ein erster Fall des Coronavirus festgestellt worden. Das Virus wurde nahe Seattle im nordwestlichen US-Bundesstaat Washington bei einem Mann nachgewiesen, der aus China eingereist war.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa