Aluminiumpreis

2 581,90
USD
0,00
0,43 %
Geändert am: 22.08.2025 08:06:12

Zurückhaltung vor Powell-Rede: ATX und DAX mit kleinen Verlusten erwartet -- China-Börsen höher - Nikkei 225 gibt nach

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften leichter in den letzten Handelstag der Woche gehen. Die asiatischen Indizes bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An der Wall Street kam es am Donnerstag zu leichten Abgaben.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Freitag tiefer erwartet.

Der ATX verliert in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,36 Prozent auf 4.794 Punkte. Am Vortag ging er 0,05 Prozent höher bei 4.810,85 Punkten in den Feierabend.

Der heimische Aktienmarkt wird vor der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell am Nachmittag etwas tiefer erwartet. Powells Rede um 16 Uhr MESZ gilt als richtungsweisend für die September- bis Dezember-Sitzungen der Fed. Trotz schwacher Arbeitsmarktdaten dürfte eine Zinssenkung im September schwer zu rechtfertigen sein, solange die Inflation deutlich über dem Ziel liegt. Zusätzlich erhöhen Zölle und politische Risiken die Unsicherheit, ob die Märkte mit weiter steigenden Renditen rechnen müssen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Start in den Freitagshandel leicht nachgeben.

Der DAX steht vorbörslich zeitweise 0,2e Prozent tiefer bei 24.236 Punkten. Am Vortag verabschiedete er sich 0,07 Prozent fester bei 24.293,34 Zählern in den Feierabend.

Der DAX dürfte am Freitag vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Nachmittag etwas schwächer in den Handel starten. Im bisherigen Wochenverlauf hat sich im DAX mit einem Abschlag von 0,3 Prozent wenig getan. Das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten bleibt aber in Reichweite.

Vor der Powell-Rede um 16.00 Uhr deutscher Zeit beim Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming herrsche Anspannung, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Noch vor gut einer Woche sei einer Zinssenkung in den Vereinigten Staaten im September eine Chance von 90 Prozent zugemessen worden - inzwischen seien es nach stärkeren Einkaufsmanager-Daten und restriktiven Kommentaren nur noch etwa 70 Prozent. Damit sei den Anlegern etwas Hoffnung ("Hopium") genommen worden.

WALL STREET

An der Wall Street kam es am Donnerstag zu leichten Verlusten.

Der Dow Jones notierte bereits zum Start leicht im Minus und verblieb in der Verlustzone. Er beendete den Handel 0,34 Prozent tiefer bei 44.785,50 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete ebenso leichter und bewegte sich auch im Handelsverlauf unterhalb der Nulllinie. Er schloss 0,34 Prozent schwächer bei 21.100,31 Zählern.

Die Blicke der Anleger waren auf Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming gerichtet. Dort begann am Berichtstag das jährliche Notenbankertreffen, dessen Höhepunkt der Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag sein wird. Marktteilnehmer erhoffen sich davon Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve.

Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Fed-Sitzung vom Juli war hervorgegangen, dass die Mehrheit der Notenbanker in der Entwicklung von Arbeitsmarkt und Inflation noch immer Anlass zur Sorge sah. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses der Fed hatten sich mit zwei Gegenstimmen für ein Beibehalten des Zinsniveaus ausgesprochen.

Am Donnerstag gab die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche Einblick in die Beschäftigungslage. Demnach stieg die Zahl der Anträge deutlich stärker als angenommen. Der Philadelphia-Fed-Index sank im August überraschend deutlich und rutschte dabei in negatives Terrain.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen bewegen sich vor dem Wochenende in verschiedene Richtungen.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,12 Prozent auf 42.561 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit um 0,78 Prozent auf 3.801 Zähler.

In Hongkong verbucht der Hang Seng derweil ebenfalls Gewinne und steht 0,32 Prozent höher bei 25.184 Stellen.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich zum Wochenausklang die Börsen in Asien. In China stützen erneut die Hoffnungen des Marktes auf weitere Stimulierungsmaßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Insgesamt sprechen Marktteilnehmer aber von einer abwartenden Haltung im Vorfeld der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Hier erhofft man sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, vor allem mit Blick auf die Zinsentscheidung im September.

Laut Joe Capurso, Volkswirt bei der Commonwealth Bank of Australia, sei nicht zu erwarten, dass Powell ein klares Signal in die eine oder andere Richtung geben werde. Er werde sich wahrscheinlich alle Optionen weiter offenhalten und zusätzliche Daten abwarten, so Capurso. Sollte Powell jedoch Offenheit für eine Zinssenkung signalisieren, dürfte der Markt eine Senkung im September vollständiger einpreisen, hier liege derzeit die Wahrscheinlichkeit bei rund 70 Prozent. Dies lege die Messlatte für Powell hoch, den Markt 'taubenhafter' zu überraschen, meint er.

In Japan belasten Wirtschaftsdaten die Stimmung etwas. Im Juli kühlte sich zwar die Verbraucherinflation leicht ab, lag jedoch weiterhin deutlich über dem Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2,0 Prozent, was die Erwartungen einer bevorstehenden Zinserhöhung verstärkt. Die Verbraucherpreise legten in der Kernrate, ohne die volatilen Preise für Lebensmittel, im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent zu, verglichen mit einem Anstieg von 3,3 Prozent im Juni. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg um 3,0 Prozent gerechnet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
22.08.25 51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs) / Quartalszahlen
22.08.25 Acorn Capital Investment Fund Ltd / Quartalszahlen
22.08.25 Acrux LtdShs / Quartalszahlen
22.08.25 AdAlta Ltd / Quartalszahlen
22.08.25 Adicon Holdings Limited Registered Shs Unitary / Quartalszahlen
22.08.25 Aedge Group Limited Registered Shs / Quartalszahlen
22.08.25 Aguila Copper Corp Registered Shs / Quartalszahlen
22.08.25 AInnovation Technology Group Co., Ltd Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
22.08.25 Fed-Mitglied Collins spricht
22.08.25 Gfk Verbrauchervertrauen
22.08.25 Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
22.08.25 Nationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
22.08.25 Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
22.08.25 Jackson Hole Symposium
22.08.25 Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
22.08.25 Arbeitslosenquote
22.08.25 Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr)
22.08.25 Industrieprognose
22.08.25 Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
22.08.25 Geschäftsklima des Verarbeitenden Gewerbes
22.08.25 Auslandsankünfte
22.08.25 Tariflöhne (QoQ)
22.08.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
22.08.25 Bankkredit-Wachstum
22.08.25 Devisenreserven, USD
22.08.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
22.08.25 Inflation in der ersten Monatshälfte
22.08.25 Kerninflation erste Monatshälfte
22.08.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
22.08.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
22.08.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
22.08.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
22.08.25 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
22.08.25 Fed-Chef Powell spricht
22.08.25 Baker Hughes Plattform-Zählung
22.08.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
22.08.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
22.08.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
22.08.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
22.08.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
22.08.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
22.08.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 581,90 10,99 0,43
Baumwolle 0,66 0,00 -0,18
Bleipreis 1 930,85 2,50 0,13
Dieselpreis Benzin 1,56 0,01 0,39
EEX Strompreis Phelix DE 91,25 1,75 1,96
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 2,80 0,00 -0,11
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 3 328,94 -9,82 -0,29
Haferpreis 3,23 0,01 0,15
Heizölpreis 61,29 -0,26 -0,43
Holzpreis 615,00 16,50 2,76
Kaffeepreis 3,78 0,17 4,79
Kakaopreis 5 385,00 -199,00 -3,56
Kohlepreis 100,70 0,45 0,45
Kupferpreis 9 610,65 34,40 0,36
Lebendrindpreis 2,39 0,00 -0,04
Mageres Schwein Preis 0,90 0,00 -0,11
Maispreis 3,89 0,01 0,19
Mastrindpreis 3,57 0,00 0,08
Milchpreis 17,37 -0,01 -0,06
Naphthapreis (European) 559,22 2,27 0,41
Nickelpreis 14 767,50 -10,00 -0,07
Orangensaftpreis 2,38 -0,03 -1,10
Palladiumpreis 1 117,00 2,50 0,22
Palmölpreis 4 391,00 -32,00 -0,72
Platinpreis 1 348,50 -9,00 -0,66
Rapspreis 477,25 5,75 1,22
Reispreis 11,81 0,03 0,21
Silberpreis 38,02 -0,17 -0,45
Sojabohnenmehlpreis 296,10 0,20 0,07
Sojabohnenpreis 10,34 0,01 0,12
Sojabohnenölpreis 0,54 0,00 0,00
Super Benzin 1,64 0,00 0,24
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 197,00 3,00 1,55
Zinkpreis 2 761,00 -1,30 -0,05
Zinnpreis 33 489,00 -260,00 -0,77
Zuckerpreis 0,16 0,00 -1,33
Ölpreis (Brent) 67,73 0,06 0,09
Ölpreis (WTI) 63,60 0,12 0,19

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 293,34 0,07%
Dow Jones 44 785,50 -0,34%
NASDAQ Comp. 21 100,31 -0,34%
S&P 500 6 370,17 -0,40%
NIKKEI 225 42 596,76 -0,03%
Hang Seng 25 104,61 -0,24%
ATX 4 810,85 0,05%
Shanghai Composite 3 771,10 0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:04 Das sind die Aktienfavoriten der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025
21.08.25 Greenlight Capital im Q2 2025: Neue Spitzenaktie im Einhorn-Depot
20.08.25 Auf diese Aktien setzte George Soros im zweiten Quartal 2025
19.08.25 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33

Börse aktuell - Live Ticker

