Erleichterungsrally: ATX und DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen in Grün

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zulegen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX freundlich.

US-Präsident Donald Trump ist nach seinen Angriffen auf Fed-Chef Jerome Powell zurückgerudert und sorgt so zunächst für etwas Beruhigung an den Finanzmärkten. Nach dem Osterwochenende hatten Berichte, Trump suche nach Wegen, den Fed-Chef aus dem Amt zu drängen, nicht zuletzt beim US-Dollar für Belastung gesorgt.

Der Safe-Haven-Status von US-Dollar und US-Anleihen guter Bonität sei nicht zuletzt auch deswegen etwas ins Wanken geraten, heißtes in einem Kommentar der Helaba. Zu diesen Angriffen auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank gesellten sich Trumps Handelskriege und hinterließen ein Bild der Unsicherheit.

Angesichts dieser erneut erhöhten Nervosität betonte Trump nun, dass er nicht vorhabe, Notenbankchef Powell zu entlassen. Das sei so eine Mediengeschichte, sagte Trump. "Ich habe nicht die Absicht, ihn zu feuern." Er würde gerne sehen, dass Powell aktiver werde, was Zinssenkungen angehe. Es sei die perfekte Zeit für eine Zinssenkung, aber wenn er es nicht mache, sei das auch nicht das Ende, sagte Trump bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Mittwoch voraussichtlich zu.

Eine Stunde vor Handelsauftakt klettert der DAX um 2,3 Prozent auf 21.788 Punkte.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag aufwärts.

Der Dow-Jones-Index startete mit einem Plus in den Dienstagshandel. Er gewann auch im Anschluss und baute sein Plus noch aus. Sein Schlussstand: 39.186,98 Punkte (+2,66 Prozent).

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso stärker und verteidigte die Gewinnzone auch anschließend. Er verließ den Handel 2,71 Prozent stärker bei 16.300,42 Stellen.

Die US-Börsen haben am Dienstag die kräftigen Verluste vom Ostermontag wieder wettgemacht. Da hatten Berichte für Verunsicherung und Verkäufe gesorgt, wonach US-Präsident Donald Trump US-Notenbankchef Jerome Powell im Visier haben und damit an der Unabhängigkeit der Notenbank sägen soll, weil er diesen für zu zögerlich im Hinblick auf Zinssenkungen hält. Trump hatte Powell während seiner ersten Amtszeit selbst ins Amt gehievt. Einen Tag später sorgten laut Händlern Hoffnungen auf günstige US-Zollabschlüsse für Kauflaune. US-Finanzminister Bessent hatte den Konflikt mit China als unhaltbar bezeichnet und eine kurzfristige Deeskalation in Aussicht gestellt. Und aus dem Weißen Haus hieß es, die USA prüften derzeit 18 Handels-Vorschläge und in dieser Woche seien Treffen mit Vertretern von 34 Ländern geplant.

ASIEN

Die asiatischen Märkte präsentieren sich am Mittwoch freundlich.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:53 Uhr) einen Gewinn von 1,92 Prozent bei 34.877,94 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,04 Prozent auf 3.301,01 Zähler zu.

Der Hang Seng in Hongkong zieht um 2,41 Prozent auf 22.081,42 Stellen an.

An den asiatischen Börsen steigt am Mittwoch eine Erleichterungsrally - nach bekanntem Muster. Denn nach Signalen einer Eskalation im Handelskonflikt kommen nun klare Zeichen der Entspannung aus den USA. US-Finanzminister Scott Bessent hat den Konflikt mit China als unhaltbar bezeichnet und eine kurzfristige Deeskalation in Aussicht gestellt. Auch US-Präsident Donald Trump äußerte den Willen zu einer Einigung und signalisierte fallende Zölle auf chinesische Importe. Aus dem Weißen Haus hieß es, die USA prüften derzeit 18 Handelsvorschläge und in dieser Woche seien Treffen mit Vertretern von 34 Ländern geplant.

Zudem erholt sich der US-Dollar etwas, nachdem Trump von einer Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell abgerückt ist - die hatte er in der vergangenen Woche noch klar gefordert. Auch diese Kehrtwende wird an den Börsen wohlwollend zur Kenntnis genommen, nachdem zuvor ernste Zweifel an der Unabhängigkeit der Fed aufgekommen waren.

Mit der Erholung des Dollar gerät der zuvor als sicherer Hafen stark gesuchte Yen unter Druck und hilft dem japanischen Aktienmarkt damit auf die Sprünge. Exportlastige Elektronik- und Autowerte sowie Finanztitel führen die Gewinnerliste an.

Auch in Hongkong, wo mehr internationale Anleger aktiv sind, herrscht gute Laune.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX