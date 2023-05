US-Schuldenstreit mindert Kauflaune: ATX und DAX etwas tiefer -- Asiens Märkte schließen im Minus

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag knapp im Minus. Der DAX bewegt sich leicht unterhalb des Vortagesschlusskurses. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag tiefere Notierungen zu beobachten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt notiert in der Dienstagssitzung knapp im Minus.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart 0,44 Prozent im Minus bei 3.174,17 Einheiten und bleibt dann unterhalb der Nulllinie.

Während sich die internationale Aufmerksamkeit an den Märkten vor allem auf den noch ungelösten US-Schuldenstreit konzentriert, trat hierzulande der Marinomed/a>-Konzern mit frischen Zahlen in den Vordergrund. Ein deutlicher Umsatzanstieg im ersten Vierteljahr ließ die Aktie bei einem geringen Handelsvolumen um sechs Prozent steigen.

Aufgrund höherer F&E-Aufwendungen im Vergleich zur Vorjahresperiode sei das Betriebsergebnis jedoch mit minus 1,4 Mio. Euro auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr geblieben, so das Unternehmen weiter in seiner Aussendung.

In einem ersten Kommentar der Erste Group sprachen die Experten von Ergebnissen im Rahmen der Erwartungen. Den steigenden Absatz bei den Carragelose-Produkten der Marinomed bezeichneten sie als ermutigend.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Dienstag knapp unterhalb der Nulllinie.

Der DAX begann das Geschäft bei 16.186,44 Indexpunkten und damit 0,23 Prozent schwächer, anschließend überwiegt die leicht negative Tendenz.

Der DAX setzt damit seine Konsolidierungsbewegung fort. Am Freitag hatte der DAX mit 16.331 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Im US-Schuldenstreit gibt es weiter keinen Durchbruch zwischen Weißem Haus und Republikanern. "Ich hatte das Gefühl, dass wir ein produktives Treffen hatten. Wir haben noch keine Einigung erzielt", sagte der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, nach einem Spitzentreffen im Weißen Haus mit US-Präsident Joe Biden am Montag (Ortszeit). Er sprach aber von einem positiven Gesprächsverlauf - gerade in strittigen Punkten. Nach Prognosen des Finanzministeriums droht ab Anfang Juni ein Zahlungsausfall der US-Regierung.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte präsentierten sich am Montag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones Index grub sich nach einem relativ stabilen Start ins Minus und schloss 0,42 Prozent tiefer bei 33.286,58 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite war wenig verändert gestartet, jedoch konnte er dann größere Gewinne verbuchen und letztlich 0,50 Prozent fester bei 12.720,78 Zählern in den Feierabend gehen.

Im Fokus der Anleger stand nach wie vor der politische Streit über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Eine Einigung war weiterhin nicht in Sicht. Präsident Joe Biden will am heutigen Montag mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Haushaltsvereinbarung besprechen, um einen Zahlungsausfall abzuwenden. Weitere Gespräche dürften folgen, denn der Anfang Juni drohende Zahlungsausfall könnte nicht nur der weltgrößten Volkswirtschaft schaden, sondern auch eine globale Finanzkrise und einen wirtschaftlichen Abschwung auslösen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen schlossen am Dienstag auf rotem Terrain.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor bei Handelsende 0,42 Prozent auf 30'957,77 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite letztlich 1,52 Prozent auf 3'246,24 Zähler nach unten. In Hongkong sank der Hang Seng schlussendlich 1,25 Prozent auf 19'431,25 Zähler.

Die anhaltende Unsicherheit über die eine Erhöhung der US-Schuldenobergrenze sorgte auch am Dienstag an den asiatischen Aktienmärkten für Zurückhaltung. Die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten am Montag wurden ergebnislos beendet. Beide Seiten zeigten sich zwar zuversichtlich, eine Lösung zu finden, doch das Zeitfenster wird immer kleiner. Bereits am 1. Juni droht den USA die Zahlungsunfähigkeit - mit nicht absehbaren Folgen für die globale Konjunktur.

Im Blick steht außerdem das Protokoll des jüngsten Sitzung der US-Notenbank, dass am Mittwoch veröffentlicht wird. Dieses wird von Interesse sein, um zu beurteilen, wie die Fed-Mitglieder zu weiteren Zinserhöhungen stehen und ob sich bereits ein Konsens für eine Pause bei der nächsten Sitzung im Juni abzeichnet, wie Craig Erlam, leitender Marktanalyst bei Oanda, anmerkte. "Dennoch sind die Inflationsdaten am Freitag das Wichtigste, auch wenn sie ein paar Wochen nach den Verbraucherpreisen kommen. Erst wenn die Kerninflation sinkt, kann die Fed einen Schwenk machen; bis dahin werden wir nur eine Pause von Sitzung zu Sitzung erleben", ergänzte der Teilnehmer.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX