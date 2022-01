Vor Fed-Sitzung: Asiens Märkte uneins

Die Börsen in Fernost tendieren zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

An der Wiener Börse war am Dienstag eine Entspannung zu sehen.

Der ATX zeigte sich bereits im frühen Handel fester und baute seine Gewinne im Verlauf aus. Letztlich legte er um 1,07 Prozent auf 3.742,75 Punkte zu.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich im grünen Bereich und damit etwas erholt nach dem Kursrutsch vom Montag. Zu Wochenbeginn hatten vor allem Zinssorgen und Ängste vor einem militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine für herbe Kursverluste gesorgt.

Unterstützung lieferten über den Erwartungen ausgefallene Deutschland-Daten: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zu Jahresbeginn überraschend verbessert. Das ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, stieg von Dezember auf Jänner um 0,9 Punkte auf 95,7. Analysten hatten dagegen mit einer erneuten Eintrübung gerechnet.

Nach dem Kurseinbruch zum Wochenstart erholte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag leicht.

Der DAX war mit Aufschlägen in den Handel gestartet und hielt sich die meiste Zeit in der Gewinnzone. Zum Handelsende notierte er 0,75 Prozent höher bei 15.123,87 Zählern.

Frische Konjunkturdaten hatten einen moderat positiven Einfluss auf die Kurse. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zu Jahresbeginn trotz der grassierenden Omikron-Welle verbessert. Das ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, stieg von Dezember auf Januar erstmals wieder seit Mitte des vergangenen Jahres. Analysten hatten mit einer Eintrübung gerechnet.

Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, sieht die Börse nach dem Ausverkauf vom Vortag nun am Scheideweg. Auf den ersten Blick sehe es nun so aus, "als sei die Börse zumindest kurzfristig im Tal angekommen. Schaut man sich aber die äußeren Umstände an, sieht es alles andere als gut aus." Vor allem der drohende Konflikt zwischen der Ukraine und Russland bringe eine gehörige Portion Unsicherheit mit sich, so Molnar.

WALL STREET

An den US-Börsen war am Dienstag die Unsicherheit der Anleger zu spüren.

Der Dow Jones schwankte im Handelsverlauf stark, konnte die zwischenzeitlich eroberte Gewinnzone schlussendlich aber nicht verteidigen und schloss mit einem Abschlag von 0,20 Prozent bei 34.296,74 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite musste Verluste hinnehmen, die fielen aber deutlicher aus: Mit einem Abschlag von 2,28 Prozent verabschiedete sich das Börsenbarometer bei 13.539,29 Punkten.

Am Markt hiess es, nervöse Investoren nutzten kurze Phasen mit anziehenden Kursen schnell wieder als Ausstiegsgelegenheit. Börsianern zufolge bleibt es die grosse Frage, wie die Fed künftig den Spagat schafft, die hohe Inflation zu bekämpfen und gleichzeitig die Finanzmärkte vor einer Schieflage zu bewahren. Vor dem Zinsentscheid am Mittwoch bleibt die Lage deshalb angespannt.

Die Strategen von Goldman Sachs warnen inzwischen vor einem inflationsbedingten Zinsschock. Gemeint ist damit eine besonders scharfe geldpolitische Straffung, die laut den Experten eine Wachstumsdelle auslösen und den Aktienmarkt belasten könnte. Besonders für hoch verschuldete Unternehmen etwa aus der Technologiebranche werden steigende Zinsen schon länger als Problem angesehen.

Auf Unternehmensseite stehen IBM, American Express, Johnson & Johnson, Verizon, General Electric sowie Raytheon Technologies mit Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Nach dem Börsenschluss wird außerdem der Software-Riese Microsoft seine Bücher öffnen.

ASIEN

Das Warten auf die US-Notenbank dominiert am Mittwoch das Geschehen an den asiatischen Börsen.

Der japanische Leitindex Nikkei fällt derzeit um 0,50 Prozent zurück auf 26.996,75 Punkte.

Der Shanghai Composite gewinnt derweil 0,56 Prozent auf 3.452,23 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong marginale 0,06 Prozent höher steht bei 24.255,91 Einheiten.

Erneut negative US-Vorgaben - insbesondere für Technik- und Wachstumsaktien - werden weitgehend abgeschüttelt, nach den heftigen Verlusten am Vortag tendieren die meisten Indizes gut behauptet.

Die Fed wird am Abend (MEZ) die Beschlüsse ihrer zweitägigen Beratungen bekannt geben. Im Fokus stehen dabei Hinweise über Tempo und Ausmaß der für 2022 erwarteten Zinserhöhungen und über den Beginn der Schrumpfung der Zentralbankbilanz. Erwartet wird aktuell vom Markt der erste von vier Zinsschritten im März. Nicht gänzlich auszuschließen ist aber, dass die Fed angesichts der extrem hohen Inflation das Vorgehen forciert. Dabei sorgt am Markt aber für Verunsicherung, dass Konjunkturdaten aus den USA zuletzt eher durchwachsen ausgefallen sind.

An den chinesischen Börsen sorgt für etwas Zuversicht, dass Ministerpräsident Li Keqiang erneut Maßnahmen der Regierung zur Stabilisierung der Wirtschaft des Landes signalisiert hat.

