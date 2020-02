Coronavirus-Krise: ATX startet tiefer -- DAX verbucht Abgaben -- Asiens Börsen mit Verlusten

Auch am Mittwoch geht es sowohl am heimischen als auch am deutschen Aktienmarkt wieder etwas bergab. In Fernost geben die Indizes zur Wochenmitte nach.

AUSTRIA

An der Wiener Börse kommt es zum Handelsauftakt zu leichten Verlusten.

Der Leitindex ATX notiert zur Eröffnung in Rot.

Der erneute Kursrutsch der US-Börsen habe bereits am Dienstagnachmittag in Europa eingesetzt und sei dann am Abend zumeist über die Futures-Märkte gespielt worden. Das Seuchenkontrollzentrum CDC hatte gewarnt, dass es nun mit einer Ausbreitung des Coronavirus in den USA rechnet. Daher könnten die jüngsten Kursverluste in Asien und Europa sich eher an den leicht positiven Aussagen Chinas klammern, dass das Tempo der Neuinfektionen zurückgehe.

DEUTSCHLAND

Auf dem deutschen Börsenparkett ist wegen der Virus-Ausbreitung keine Erholung in Sicht.

Der DAX verliert zum Erklingen der Startglocke 0,85 Prozent auf 12.682,16 Punkte.

Die Furcht vor den Folgen der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verstärkt den Druck auf den deutschen Aktienmarkt. Auch nach seinem Vortagesrutsch auf das tiefste Niveau seit Oktober 2019 ist am Mittwoch für den DAX erst einmal keine Spur von Erholung. In New York waren die Kurse am Dienstag abermals auf Talfahrt gegangen und auch in Asien gab es am Morgen Verluste. Derweil gibt es in Deutschland weitere Coronavirus-Infektionen, auch in Brasilien gibt es einen ersten Fall. Das in Europa besonders betroffene Italien fürchtet durch die Viruskrise den Sturz in die Rezession. Die Credit Suisse rät Anlegern, Aktienanlagen angesichts der steigenden Schwankungen am Markt abzusichern.

WALL STREET

Nach den heftigen Verlusten zu Wochenbeginn scheiterte die Wall Street am Dienstag mit ihrem anfänglichen Erholungsversuch.

Der Dow Jones eröffnete etwas höher und hielt sich zunächst auf grünem Terrain. Im Verlauf fällt er jedoch deutlich zurück. Im späten Geschäft fiel das Börsenbarometer dann unter die psychologisch wichtige Marke von 27.000 Zählern. Zuletzt stand ein Minus von 3,15 Prozent bei 27.081,36 Punkten an der Tafel. Im Tagestief verbuchte der Dow Jones einen Verlust von mehr als 1.000 Indexpunkten. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite wies eine ähnliche Tendenz aus: Nach einem positiven Handelsstart rutschte auch er weit in die Verlustzone ab und beendete den Tag dann 2,77 Prozent niedriger bei 8.965,61 Zählern

Die Zahl der mit dem Virus Infizierten ist erneut gestiegen. In China hat die Epidemie nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation zwar ihren Höhepunkt überschritten, allerdings hat sich die Krise in anderen Ländern verschärft.

Die hohe Zahl der mit dem Virus Infizierten in Italien könne die Stimmung der Konsumenten und in den Unternehmen nicht nur in Europa stark eintrüben, sondern möglicherweise auch in den USA, sagte Chefinvestor Mark Haefele von der Bank UBS. Die nächsten zwei Wochen könnten darüber entscheiden, wie heftig die Epidemie letztlich wird. "Sollten Europa und Nordamerika zu ähnlich drastischen Maßnahmen zur Eindämmung greifen müssen wie China, dann würde das Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr erheblich darunter leiden", sagte Haefele.

ASIEN

Zur Wochenmitte herrscht an den Handelsplätzen in Asien weiterhin Verunsicherung.

In Japan fiel der Nikkei um 0,79 Prozent auf 22.426,19 Punkte zurück.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 0,83 Prozent auf 2.987,93 Indexeinheiten, während der Hang Seng aktuell 0,85 Prozent einbüßt auf 26.663,86 Zähler.

Die Zweiteilung des asiatischen Aktienmarktes setzte sich am Mittwoch zunächst fort: Einerseits zum Teil deutliche Abschläge standen Aufschlägen an anderen Börsen der Region gegenüber. Händler bestätigen, dass sich wieder alles um das Coronavirus drehe. Während China weiter eine verlangsamte Ausbreitung der Seuche meldet, scheint sich die Lungenkrankheit weltweit immer weiter auszubreiten. Aus immer mehr Region der Welt werden Erkrankungen gemeldet.

Die Gesundheitsbehörden in den USA gehen von einer Ausbreitung des Coronavirus aus und bereiten sich auf eine Pandemie in den USA vor. Die ersten wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie sind derweil in China bereits zu beobachten: Die Wirtschaft Hongkongs ist im vierten Quartal um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geschrumpft - allerdings auch belastet von den regierungskritischen Unruhen. "Das Bild ist kein gutes. Asiatische Aktien dürften unter Druck und akut anfällig für negative Schlagzeilen rund um das Virus bleiben. (...)", sagt Marktanalyst Jeffrey Halley für die Region Asien-Pazifik von Oanda. Vor allem aus Südkorea kommen beunruhigende Nachrichten zur Ausbreitung der Seuche.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX