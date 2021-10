Wiener Handel ruht feiertagsbedingt -- DAX startet höher -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

Der Handel in Wien ruht am Dienstag aufgrund des österreichischen Nationalfeiertags. Der deutsche Leitindex zeigt sich fester. An den Märkten in Fernost werden am Dienstag überwiegend Gewinne gemacht.

AUSTRIA

In Wien wird am Dienstag wegen des Nationalfeiertags nicht gehandelt

Der ATX konnte am Montag nach einem kaum veränderten Start zulegen. Am Abend standen noch Zuschläge von 0,37 Prozent auf 3.793,64 Punkte an der Kurstafel.

Datenseitig stand am Montag-Vormittag der ifo-Index im Fokus der Anleger. Das Geschäftsklima in Deutschland hatte sich im Oktober etwas deutlicher als erwartet eingetrübt, was vor allem an den schwächeren Geschäftserwartungen der Unternehmen lag.

Am heimischen Aktienmarkt gab es am Montag keine potenziell marktbewegenden Neuigkeiten. Im Blickfeld könnten jedoch im Wochenverlauf die Aktien der Ölbranche stehen. Zu Beginn der neuen Woche haben die Ölpreise nämlich weiter zugelegt und mehrjährige Höchststände erreicht.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt ist am Dienstag von Zuschlägen geprägt.

Der DAX eröffnet den Handel mit einem Plus von 0,34 Prozent bei 15652,91 Punkten.

Weitere Rekorde im Dow Jones Industrial und S&P 500 helfen dem DAX voran. Im Fokus stehen weiter die Quartalsberichte der Unternehmen. Aber auch die Themen Inflation und Lieferkettenprobleme sowie die steigenden Corona-Zahlen in einigen Ländern beschäftigten die Anleger weiter, so die Experten der Credit Suisse. Sie bleiben optimistisch, dass der Preisauftrieb sich wieder abschwächst und die Konjunktur weiter brummt.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen zum Wochenauftakt grüne Vorzeichen aus.

So hatte der Dow Jones am Montag marginal höher eröffnet und legte anschließend noch etwas zu. Dabei reichte es für eine neue Bestmarke im Handelsverlauf. Zur Schlussglocke zeigte der US-Leitindex dann ein Plus von 0,18 Prozent bei 35.742,92 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite baute seinen anfänglichen Gewinn aus und schloss 0,90 Prozent stärker bei 15.226,71 Zählern.

Der positive Trend der Vorwoche mit teils neuen Rekorden bei den Indizes setzte sich damit fort. Dazu beigetragen hatten gute Ergebnisse der Banken und von Unternehmen aus der Konsumgüterbranche, die zugleich Sorgen dämpften, dass hohe Inflation und Arbeitskräftemangel die Gewinne erodieren.

Es sei schon bemerkenswert, wie es den Unternehmen gelungen sei, Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben, ohne Umsatzeinbussen zu erleiden, bemerkte CMC-Marktexperte Michael Hewson. Am Montag wird Facebook nach Börsenschluss seine Bücher öffnen.

Weiter übergeordnetes Thema bleibt, wie die Notenbanken weltweit auf die steigenden Preise reagieren werden. Dazu könnten im Wochenverlauf neue Signale von der EZB und der japanischen Notenbank kommen, nachdem die US-Notenbank für das kommende Jahr bereits eine mögliche Zinserhöhung in den Raum gestellt hat. Die US-Zehnjahresrendite liegt aktuell mit knapp 1,66 Prozent einen Tick höher als zuletzt am Freitag und verteidigt das jüngst deutlich erhöhte Niveau.

Im Blick haben die Marktteilnehmer, wie es mit dem von US-Präsident Joe Biden geplanten umfangreichen Ausgabenpaket - sowohl für soziale Belange wie für Infrastrukturmaßnahmen weitergeht. Ausgaben dieses Ausmaßes stützten das Wachstum weiter, sagte Anlageexpertin Esty Dwek von Flowbank. "Die Frage ist aber nun, wie es um die Steuern bestellt ist und wie das alles finanziert werden soll", fügte er hinzu.

ASIEN

An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag vorrangig aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt aktuell 1,78 Prozent auf 29.108,87 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil für den Shanghai Composite marginale 0,08 Prozent aufwärts auf 3.612,88 Zähler.

Der Hang Seng gibt als einziger 0,39 Prozent ab auf 26.028,94 Stellen.

Freundliche Vorgaben von der Wall Street unterstützen am Dienstag das Sentiment an den Börsen in Asien. Einige Plätze haben allerdings im Verlauf ihre Startgewinne wieder abgegeben, belastet von der sich regional verschärfenden Corona-Lage. Im Blick steht auch eine Videokonferenz des chinesischen Vizepremiers Liu He mit US-Finanzministerin Janet Yellen zu Wirtschaftsfragen. Von chinesischer Seite wurde das Gespräch als pragmatisch und konstruktiv bezeichnet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX