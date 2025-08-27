Vor NVIDIA-Bilanz: ATX schwächer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich

Am heimischem Markt geht es am Mittwoch abwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts. Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich zur Wochenmitte in Rot.

Der ATX bewegt sich am Morgen auf negativem Terrain.

Im Fokus steht weiterhin der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und der US-amerikanischen Notenbank Fed, der diese Woche um eine Facette reicher geworden ist.

"Erst waren es die beispiellosen Angriffe von Trump auf Fed-Chef Jerome Powell, die aufhorchen ließen. Nun wird der Druck auf ein weiteres Mitglied des Board of Governors der Fed, Lisa Cook, erhöht. Fraglich ist dabei, ob es eine Grundlage für die angestrebte Entlassung Cooks gibt und ob Trump überhaupt autorisiert dazu ist", schrieben die Marktbeobachter der Helaba Bank in ihrem Tageskommentar.

DEUTSCHLAND

Der am Vortag auf ein Zweiwochentief abgerutschte DAX kommt zur Wochenmitte nicht vom Fleck.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,09 Prozent höher bei 24.174,62 Punkten und verharrt anschließend auf rotem Terrain.

Die teils stark gestiegenen Bewertungen von Aktien hatten Anleger - neben den Risiken durch die US-Zollpolitik - zuletzt vorsichtiger gestimmt. Auch vor diesem Hintergrund dürften Anleger die am Abend erwarteten Quartalszahlen des Chipkonzerns und KI-Vorreiters NVIDIA genau unter die Lupe nehmen. Die Resultate könnten der gesamten Branche Impulse in die eine oder andere Richtung verleihen. Gleichwohl hatten - nach der langen KI-Rally - jüngst auch vermeintlich positive Nachrichten von Unternehmen vielen Aktienkursen kaum noch zusätzlichen Schwung verliehen.

WALL STREET

Die US-Börsen machten sich am Dienstag nach einigem Zögern doch noch ins Plus auf.

Der Dow Jones beendete den Handel um 0,30 Prozent höher bei 45.418,07 Punkten, nachdem er kaum bewegt in den Tag gestartet war und auch anschließend lange nicht voran kam. Erst im späten Handel übernahmen die Käufer das Ruder.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss mit einem Gewinn von 0,44 Prozent bei 21.544,27 Zählern. Auch er hatte sich zur Eröffnung kaum bewegt gezeigt, wies jedoch schon kurz darauf eine positive Tendenz auf, die sich im Handelsverlauf verstärkte.

Neue Zollandrohungen der US-Regierung sowie Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed sorgten am Dienstag am US-Aktienmarkt für einen etwas verhaltenen Handel. Die besser als erwartet ausgefallenen Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Güter stützten allenfalls geringfügig.

Erneut mischte sich US-Präsident Donald Trump in die Angelegenheiten der unabhängigen Notenbank Fed ein. Nachdem er zuletzt immer wieder gegen Fed-Präsident Jerome Powell ausgekeilt und deutliche Leitzinssenkungen gefordert hatte, entließ er nun die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand. Als Grund nannte er Hypothekenverträge mit angeblich falschen Angaben. Cook wies die Vorwürfe zurück und betonte, um ihren Posten kämpfen zu wollen, da Trump keine Vollmachten habe, sie zu feuern.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien bewegen sich die Kurse am Mittwoch in verschiedene Richtungen.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,3 Prozent fester bei 42.4520,27 Zählern.

Daneben fiel der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland um 1,76 Prozent auf 3.800,35 Punkte.

In Hongkong notiert der Hang Seng 1,23 Prozent tiefer bei 25.209,87 Stellen (09:30 Uhr MESZ).

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch teils zurückgehalten. Die aggressive US-Handelspolitik sorgt weiterhin für Verunsicherung und die nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen des KI-Chipriesen NVIDIA für Zurückhaltung.

Auffallend schwach tendierten dabei der Shanghai Composite sowie der Hang Seng-Index. Die Gewinne großer chinesischer Industrieunternehmen sind in den ersten sieben Monaten 2025 um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von mindestens 20 Millionen Yuan (oder rund 2,81 Millionen Dollar erzielten von Januar bis Juli zusammen Gewinne von 4,02 Billionen Yuan, so das Nationale Statistikamt (NBS). Im Juli gingen die Gewinne großer Industrieunternehmen um 1,5 Prozent im Jahresvergleich zurück - ein geringerer Rückgang als im Juni mit minus 4,3 Prozent. Besonders im verarbeitenden Gewerbe legten die Gewinne mit plus 6,8 Prozent deutlich stärker zu als im Juni (+1,4%).

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX