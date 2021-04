ATX und DAX starten stärker -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt erzielen am Donnerstag Gewinne. An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag aufwärts.

AUSTRIA

Der Aktienmarkt in Wien hat am Donnerstag fester eröffnet.

Zu Handelsbeginn notiert der ATX deutlich höher.

Auf Unternehmensebene steht weiterhin die auf Hochtouren laufende Berichtssaison im Fokus der Anleger. Quartalszahlen legten am heimischen Markt AMAG, Andritz und OMV vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag mit kleinen Zuwächsen gestartet.

Zum Handelsauftakt steht der DAX 0,1 Prozent im Plus bei 15.313 Punkten.

Das Festhalten der US-Notenbank Fed an ihrer historisch lockeren Geldpolitik dürfte den deutschen Leitindex somit ähnlich wenig bewegen wie schon am Vortag die Wall Street. Im Fokus steht zudem eine wahre Flut von Geschäftszahlen.

Die amerikanischen Währungshüter hielten bei ihrer Zinssitzung am Mittwoch - wie schon zuvor allgemein erwartet - an ihrer historisch lockeren Geldpolitik fest. Sie geben sich zwar etwas zuversichtlicher für die US-Wirtschaft. Nach Einschätzung der Landesbank Baden-Württmberg (LBBW) "dürfte (es aber) noch einige Monate dauern, bis die Fed von der aktuell kräftigen Erholung am US-Arbeitsmarkt hinreichend überzeugt ist, um die Vorbereitungen für eine Drosselung ihrer Anleihekäufe zu treffen. Noch wesentlich höher liegen die Hürden für eine Leitzinswende, denn hierfür bedarf es seitens der Fed zusätzlich der Überzeugung von einer dauerhaft deutlich höheren Inflation."

Es folgte US-Präsident Joe Biden mit seinem ersten Auftritt vor beiden Kongresskammern,. Hier warb der Demokrat für seine billionenschweren Pläne, mit denen er einen tiefgreifenden Wandel im Land herbeiführen will.

Als aktuelle Stütze für den Dax sieht Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets die mehrheitlich robusten Asien-Börsen und gute Zahlen der Technologie-Giganten Facebook und Apple, die in den USA am Mittwoch erst nach Börsenschluss veröffentlicht worden waren. Hierzulande wird die Agenda von einer Vielzahl von Konzernen bestimmt, die Kennzahlen vorlegen. Darunter ist der DAX-Konzern BASF und die von der Pandemie geplagten MDAX-Größen Airbus sowie Lufthansa.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Mittwoch etwas abwärts.

Der Dow Jones ging 0,37 Prozent schwächer bei 33.860,46 Punkten in die Sitzung und verblieb im Handelsverlauf in der Verlustzone. Der Leitindex verabschiedete sich 0,48 Prozent schwächer bei 33.823,34 Zählern in den Feierabend. Der NASDAQ Composite schloss ebenfalls etwas schwächer und verlor 0,28 Prozent auf 14.051,03 Indexpunkte.

Anleger warteten gespannt auf die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung. Der Leitzins verbleibt wie erwartet auf dem sehr niedrigen Niveau von 0,0 bis 0,25 Prozent. Dies sei angesichts der Lage am Arbeitsmarkt und der langfristig niedrigen Inflationsrate angemessen, erklärte die Zentralbank am Mittwoch. Auch die Wertpapierkäufe in Höhe von rund 120 Milliarden US-Dollar im Monat zur Stützung der Konjunktur werden weitergehen.

Biden könnte neue Details seiner Steuerpläne erläutern. Denn anders als unter seinem Vorgänger Donald Trump stehen die Zeichen auf Steuererhöhungen. "Wir sehen einen gewissen Zielkonflikt zwischen höheren Unternehmensgewinnen, die positiv sind, und der Befürchtung, dass höhere Steuern dies ausgleichen könnten", sagt Chefmarktstratege Willem Sels von HSBC Private Bank.

ASIEN

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien präsentieren sich am Mittwoch fester.

In Tokio wirde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Zuletzt schloss der japanische Leitindex Nikkei am MIttwoch 0,21 Prozent höher bei 29.053,97 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite aktuell (06:38 Uhr) um 0,17 Prozent auf 3.463,10 Zähler. Der Hang Seng legt um 0,62 Prozent auf 29.251,40 Punkte zu.

Zur positiven Grundstimmung trägt bei, dass die US-Notenbank - wie allerdings mehrheitlich ohnehin erwartet - ihre extrem lockere Geldpolitik erneut bestätigt hat, bis sie ihre Ziele nachhaltig erreicht sieht. Ausserdem hat Apple mit seinen Quartalszahlen ein weiteres Mal durchweg überzeugt und die Erwartungen geschlagen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX