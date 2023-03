ATX und DAX sehr freundlich -- Asiens Börsen gehen mehrheitlich fester aus dem Donnerstaghandel

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt erzielen deutliche Zuwächse im Donnerstagshandel. Die Börsen in Fernost legen am Donnerstag überwiegend zu.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag kräftige Gewinne.

So eröffnete der ATX fester und steht auch anschließend klar im Plus.

Der internationale Erholungsschub setzt sich damit fort und der heimische Leitindex steht bereits vor seinem 4. Gewinntag in Folge.

Die Risikoneigung der Finanzmarktinvestoren hat nach Einschätzung der Helaba-Experten weiter zugenommen, auch weil neue Hiobsbotschaften aus der Bankenwelt ausgeblieben sind. Entsprechend freundlich präsentieren sich Aktienmärkte.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt Geschäftszahlen von PORR, IMMOFINANZ und S IMMO auf dem Kalender.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Donnerstag zu.

So startete der DAX mit einem Gewinn von 0,66 Prozent bei 15.429,38 Einheiten und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus.

Angesichts nachlassender Sorgen um den Bankensektor hatte der deutsche Leitindex einen starken Vortag bereits auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwei Wochen beendet - dieses baute er nun weiter aus. Angeschoben wurde die Erholung zuletzt zudem von der Hoffnung auf eine künftig lockerere Gangart der Notenbanken. Vor allem die möglichen Profiteure wie Immobilien- und Tech-Werte, aber auch Banken, waren später dann auch an der Wall Street gefragt. An den US-Börsen träten inzwischen die Wachstumssorgen zurück in den Hintergrund, schrieb Marktbeobachter Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Die Anleger setzten darauf, dass die US-Notenbank ihre Zinsen wieder senkt und stattdessen auf eine Straffung der Kreditvergabe setzt, um die Inflation einzudämmen.

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte eine freundliche Stimmung.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,01 Prozent bei 32.720,69 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann unterdessen 1,79 Prozent auf 11.926,24 Zähler.

Teilnehmer verwiesen auf einen Rückgang des Volatilitätsindex VIX, der unter die langfristige Durchschnittsmarke von 20 gefallen ist. Dies wird als Zeichen einer Beruhigung gewertet. Mit dem Höhepunkt der Banken-Krise hatte der Wert noch über 30 gelegen. Der Volatilitätsindex gilt als "Angstbarometer".

"Diese Normalisierung ist oft ein Hinweis darauf, dass Anleger davon ausgehen, das Schlimmste der Krise ist überwunden", sagt Tom Lee, Head of Research bei Fundstrat. Jeder Tag, der vergeht, bestärkt die Überzeugung, dass ein Schlussstrich unter die systemischen Bankensorgen gezogen wurde, wie es von der ING heisst. "Wir müssen so vorsichtig wie möglich sein, denn die Stimmungsumschwünge an den Märkten in den vergangenen Wochen waren plötzlich und heftig", merken die Analysten allerdings an. Wichtige Konjunkturdaten standen am Mittwoch indes nicht auf der Agenda.

Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA hat nach Einschätzung von Goldman Sachs-Chefvolkswirt Jan Hatzius im Zuge der Turbulenzen im Bankensystem zugenommen - aber nur von 25 auf 35 Prozent. "Diese Zahl bleibt noch deutlich unter dem Konsens von 60 Prozent", schrieb Hatzius in einem Kommentar.

ASIEN

Die Märkte in Asien weisen am Donnerstag mehrheitlich grüne Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Verlust von 0,36 Prozent bei 27.782,93 Punkten. Bremsend wirkte dabei, dass viele Aktien ex Dividende gehandelt wurden.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite dagegen aktuell (08:50 Uhr) um 0,59 Prozent auf 3.259,18 Einheiten. In Hongkong zieht der Hang Seng um 0,25 Prozent auf 20.242,72 Zähler an.

Die größeren asiatischen Börsen haben am Donnerstag zumeist an die starke Entwicklung vom Vortag angeknüpft. Damit folgten sie den Vorgaben der Wall Street, wo vor allem Technologiewerte zugelegt hatten, nachdem es zwischenzeitlich weniger rosig ausgesehen hatte.

Die Erholung der chinesischen Wirtschaft gewinnt nach den Worten des neuen Ministerpräsidenten Li Qiang weiter an Fahrt. "Wichtige Wirtschaftsindikatoren wie Konsum und Investitionen verbessern sich stetig, während Beschäftigung und Preise im Allgemeinen stabil sind", sagte Li Qiang am Donnerstag auf dem asiatischen Wirtschaftsforum im südchinesischen Bo'ao.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX