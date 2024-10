Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 4 958,87 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,263 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,153 Prozent auf 4 961,73 Punkte an der Kurstafel, nach 4 954,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 983,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 931,56 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 2,01 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 02.09.2024, bei 4 973,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 02.07.2024, mit 4 906,33 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 137,63 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,88 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 1,89 Prozent auf 237,20 EUR), Eni (+ 1,88 Prozent auf 14,22 EUR), Deutsche Börse (+ 1,05 Prozent auf 212,60 EUR), BASF (+ 0,70 Prozent auf 47,24 EUR) und Siemens (+ 0,42 Prozent auf 180,62 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil UniCredit (-2,40 Prozent auf 37,38 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 478,30 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,41 Prozent auf 3,69 EUR), Enel (-1,23 Prozent auf 7,12 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,23 Prozent auf 38,66 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 779 964 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 343,937 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at