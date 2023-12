Börse Europa: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 4 401,85 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,818 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,241 Prozent höher bei 4 393,04 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 382,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 393,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 420,57 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,731 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.11.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 091,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 282,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, notierte der Euro STOXX 50 bei 3 984,50 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 14,15 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Allianz (+ 2,17 Prozent auf 235,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,63 Prozent auf 43,74 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,95 Prozent auf 2,67 EUR), Enel (+ 0,88 Prozent auf 6,52 EUR) und Siemens (+ 0,78 Prozent auf 155,20 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-1,39 Prozent auf 30,93 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,39 Prozent auf 106,00 EUR), BMW (-0,22 Prozent auf 95,38 EUR), Ferrari (-0,13 Prozent auf 330,15 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,03 Prozent auf 59,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 474 660 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 344,843 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Stellantis-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 11,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

