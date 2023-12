Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 im Aufwind

Am Freitag legt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,94 Prozent auf 4 515,68 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,914 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,073 Prozent auf 4 477,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 473,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 516,87 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 477,04 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,30 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.11.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 178,49 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.09.2023, einen Stand von 4 237,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 3 921,27 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 17,11 Prozent. Bei 4 516,87 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 1,91 Prozent auf 100,48 EUR), Infineon (+ 1,84 Prozent auf 37,10 EUR), Flutter Entertainment (+ 1,43 Prozent auf 130,85 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,34 Prozent auf 45,91 EUR) und adidas (+ 1,28 Prozent auf 193,54 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Bayer (-0,36 Prozent auf 31,72 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,31 Prozent auf 390,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,09 Prozent auf 22,62 EUR), UniCredit (+ 0,19 Prozent auf 25,16 EUR) und Enel (+ 0,30 Prozent auf 6,56 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3 102 121 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 358,876 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,49 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

