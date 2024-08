Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht mittags Gewinne

Am Freitag springt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,53 Prozent auf 4 910,91 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 4,164 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,109 Prozent stärker bei 4 890,34 Punkten, nach 4 885,00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 913,67 Punkte, das Tagestief hingegen 4 887,70 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,51 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 916,80 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 5 037,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 266,67 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,82 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 2,13 Prozent auf 36,52 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,01 Prozent auf 3,67 EUR), Stellantis (+ 1,74 Prozent auf 15,01 EUR), Enel (+ 1,53 Prozent auf 6,72 EUR) und BMW (+ 1,30 Prozent auf 84,30 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-0,19 Prozent auf 32,06 EUR), SAP SE (-0,07 Prozent auf 196,40 EUR), Eni (+ 0,03 Prozent auf 14,38 EUR), adidas (+ 0,23 Prozent auf 218,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,58 Prozent auf 38,30 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 931 401 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 339,091 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,40 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

