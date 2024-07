Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 sprang im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,43 Prozent auf 4 980,17 Punkte an. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,188 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,231 Prozent auf 4 970,32 Punkte an der Kurstafel, nach 4 958,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 964,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 005,70 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,073 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 11.06.2024, den Stand von 4 965,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 966,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.07.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 286,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,36 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 2,03 Prozent auf 225,80 EUR), Bayer (+ 1,97 Prozent auf 26,64 EUR), BMW (+ 1,68 Prozent auf 91,00 EUR), Siemens (+ 1,43 Prozent auf 178,90 EUR) und Enel (+ 1,23 Prozent auf 6,81 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil UniCredit (-1,20 Prozent auf 36,67 EUR), Deutsche Telekom (-0,38 Prozent auf 23,76 EUR), Ferrari (-0,32 Prozent auf 396,80 EUR), Infineon (-0,27 Prozent auf 35,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,13 Prozent auf 462,00 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Enel-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 11 224 151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 386,616 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,25 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at