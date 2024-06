Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone

Letztendlich verbuchte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 1,24 Prozent auf 4 946,26 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,224 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,178 Prozent auf 4 894,13 Punkte an der Kurstafel, nach 4 885,45 Punkten am Vortag.

Bei 4 894,13 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 948,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,80 Prozent. Vor einem Monat, am 20.05.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 074,34 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.03.2024, bei 5 000,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 20.06.2023, den Wert von 4 343,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 2,88 Prozent auf 221,20 EUR), BNP Paribas (+ 2,75 Prozent auf 60,26 EUR), VINCI (+ 2,25 Prozent auf 102,23 EUR), Kering (+ 2,14 Prozent auf 315,53 EUR) und SAP SE (+ 1,94 Prozent auf 179,70 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Danone (-2,71 Prozent auf 57,40 EUR), Santander (-0,53 Prozent auf 4,44 EUR), Vivendi (-0,35 Prozent auf 9,81 EUR), BMW (-0,18 Prozent auf 88,38 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 22,89 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Santander-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 26 846 191 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 387,049 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 9,52 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

