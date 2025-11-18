Vivendi Aktie

WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771

18.11.2025 10:03:39

EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vivendi von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Vivendi-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Vivendi-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,87 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 533,832 Vivendi-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 2,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 558,79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,88 Prozent vermehrt.

Vivendi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

13.12.23 Vivendi Overweight JP Morgan Chase & Co.
Vivendi S.A. 2,87 -1,10%

