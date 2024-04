Börse Europa in Grün: STOXX 50 steigt zum Start

Der STOXX 50 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag legt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,36 Prozent auf 4 437,90 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,160 Prozent höher bei 4 429,26 Punkten in den Montagshandel, nach 4 422,20 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 429,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 440,85 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, lag der STOXX 50 bei 4 428,10 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 4 213,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, lag der STOXX 50 bei 4 048,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8,45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 1,63 Prozent auf 121,84 GBP), BAT (+ 1,29 Prozent auf 23,56 GBP), UBS (+ 1,16 Prozent auf 25,35 CHF), HSBC (+ 1,16 Prozent auf 6,70 GBP) und Glencore (+ 0,98 Prozent auf 4,74 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Novartis (-0,70 Prozent auf 88,87 CHF), RELX (-0,42 Prozent auf 33,15 GBP), Nestlé (-0,22 Prozent auf 92,50 CHF), SAP SE (-0,18 Prozent auf 173,68 EUR) und Unilever (-0,10 Prozent auf 41,29 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 605 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 524,599 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,25 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

