BAT Aktie

47,15EUR 0,05EUR 0,11%
BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.09.2025 10:15:12

BAT Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
34,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
47,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
40,90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten