BAT Aktie
|47,15EUR
|0,05EUR
|0,11%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
34,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
47,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
40,90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
