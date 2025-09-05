BAT Aktie
|47,65EUR
|0,10EUR
|0,21%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4800 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Faham Baig rechnet mit Umsatzschub quer durch alle Kategorien des Tabakkonzerns. Dies dürfte das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2026 um sechs Prozent antreiben, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 22:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,31 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Faham Baig
|
KGV*:
-
