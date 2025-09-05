BAT Aktie

47,65EUR 0,10EUR 0,21%
BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.09.2025 08:54:51

BAT Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4800 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Faham Baig rechnet mit Umsatzschub quer durch alle Kategorien des Tabakkonzerns. Dies dürfte das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2026 um sechs Prozent antreiben, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 22:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47,75 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,31 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Faham Baig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten