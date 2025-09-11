BAT Aktie

48,10EUR 0,10EUR 0,21%
BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.09.2025 11:54:38

BAT Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat British American Tobacco nach einem Gespräch mit dem Unternehmenschef auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe dank Maßnahmen zur Markenpositionierung und verstärkter Vertriebsaktivitäten den Negativtrend im US-Geschäft mit herkömmlichem Tabak umgekehrt, schrieb Damian McNeela in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
44,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,59 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Damian McNeela 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten