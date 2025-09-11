BAT Aktie
|48,10EUR
|0,10EUR
|0,21%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat British American Tobacco nach einem Gespräch mit dem Unternehmenschef auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe dank Maßnahmen zur Markenpositionierung und verstärkter Vertriebsaktivitäten den Negativtrend im US-Geschäft mit herkömmlichem Tabak umgekehrt, schrieb Damian McNeela in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
44,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,59 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Damian McNeela
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten
|
09:29
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für BAT auf 4500 Pence - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
10.09.25
|FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.25
|Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.25
|FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.09.25
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
02.09.25
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
02.09.25
|Börse London: FTSE 100 gibt zum Start nach (finanzen.at)