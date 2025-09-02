BAT Aktie
|46,90EUR
|-1,00EUR
|-2,09%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktien von British American Tobacco (BAT) zwar von 3000 auf 3400 Pence angehoben, die Papiere aber von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die Gewinnerwartungen an die neuartigen Produkte des Tabakkonzerns seien deutlich überzogen, schrieb James Edwardes Jones in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er monierte einen für die Margen der Briten ungünstigen Geschäftsmix./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
34,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
47,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
40,68 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
