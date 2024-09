Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitagmorgen.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,52 Prozent fester bei 4 425,26 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,159 Prozent höher bei 4 409,47 Punkten, nach 4 402,49 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 425,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 409,47 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, lag der STOXX 50 bei 4 371,09 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.06.2024, einen Stand von 4 506,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 946,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,14 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Roche (+ 2,09 Prozent auf 268,50 CHF), Glencore (+ 1,41 Prozent auf 3,78 GBP), Diageo (+ 1,40 Prozent auf 25,41 GBP), Richemont (+ 1,30 Prozent auf 120,90 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,11 Prozent auf 56,29 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil AstraZeneca (-1,39 Prozent auf 118,82 GBP), GSK (-0,58 Prozent auf 16,29 GBP), Siemens (-0,43 Prozent auf 163,60 EUR), Novartis (-0,27 Prozent auf 98,17 CHF) und Airbus SE (ex EADS) (-0,26 Prozent auf 130,16 EUR) unter Druck.

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 687 060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 526,605 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 4,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 9,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

